Banco Central de Venezuela oficializó la incorporación de nuevas monedas

"Esta medida hará más eficiente el sistema de pagos y facilitará las transacciones comerciales", según un comunicado difundido por el BCV en el que hace referencia solo a las monedas y no a los billetes que aún no han sido puestos en circulación.



Este miércoles un comerciante del centro de Caracas mostró a EFE las nuevas monedas de 50 bolívares y señaló que las obtuvo cuando un hombre, que salió de un banco cercano a su negocio, le pidió cambiar estas piezas por billetes.



En el comunicado del BCV se indica que en la cara principal de las nuevas monedas "se aprecian las ocho estrellas de la Bandera Nacional, el texto 'Bolívar Libertador' y la marca de ceca de la Casa de la Moneda de Venezuela, complejo fabril ubicado en Maracay, donde el BCV acuña monedas, emite billetes".



Asimismo, incluyen la efigie del libertador del país, Simón Bolívar, y "la identificación del grabador francés Albert Barre (1818-1878)".



En el reverso de la moneda se observa la denominación de la moneda, el año de emisión, el texto "República Bolivariana de Venezuela" y el escudo nacional.



El BCV destaca que las monedas "son acuñadas en 94 % de acero" y recubiertas en 6 % de níquel.



Cada una cuenta con un diámetro, peso y espesor diferente.



En el comunicado, el BCV no hace referencia a la emisión de nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares que aún no circulan.



Según el presidente, Nicolás Maduro, el retraso en el arribo de los nuevos papeles ha sido objeto de un "sabotaje internacional" para que no llegaran las piezas.



Aunque el Gobierno venezolano ha informado sobre la llegada de contenedores con las nuevas piezas, hasta el momento ninguna entidad bancaria, ni pública ni privada, ha distribuido los papeles.



Según Maduro, este 29 de diciembre llegarán otros cargamentos con cantidades considerables.