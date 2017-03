BCV dice que avanza adaptación de cajeros a los nuevos billetes

Andreína Vargas

Caracas.- La madrugada de este viernes arribó al país el cargamento número 11 de nuevos billetes. El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que llegaron 42,5 millones de piezas de Bs 5 mil, lo que permitirá ampliar la disposición del papel moneda en la economía.

El director del BCV, José Khan, explicó que la Asociación Bancaria de Venezuela y el sistema financiero público han “contribuido a que se haga una distribución” óptima de los nuevos medios de pago, e incluso reveló que “hay avances significativos en la adaptación de cajeros dispensadores y de múltiples servicios”.

Esta es la primera vez que el ente emisor informa sobre el proceso de ajuste de las máquinas expendedoras de papel moneda. Khan no precisó cómo se cumple la dinámica, pero dijo que no había podido comenzar por la falta de las denominaciones, ya que no fue sino hasta hace un mes cuando llegaron al país las primeras piezas de Bs 1 mil.

Técnicos del sistema financiero explican que se requería tener toda la gama de billetes para iniciar la calibración de los siete mil cajeros automáticos que operan en el país. El propio BCV precisó que una vez iniciada la adaptación, se requieren tres meses para completar el ajuste, por lo que se estima que será en junio cuando los equipos podrían dispensar los nuevos papeles.

Insuficiente

Khan además informó que a la fecha están circulando 447,5 millones de estos billetes, lo que representa apenas 2,65% del total de piezas en circulación (16,8 millardos).

El exdirector del ente y diputado, José Guerra, insistió en que la cantidad es mínima, por lo que el billete de Bs 100 seguirá largo tiempo vigente.

3 cargamentos

de billetes del nuevo cono monetario espera el Banco Central de Venezuela (BCV) entre lo que resta de marzo y el próximo mes. Según el ente emisor, el 30 de marzo llegará un lote de 30,1 millones de piezas de Bs 5 mil, mientras entre el 27 y el 29 de abril arribarán papel moneda de Bs 500 y de Bs 1 mil.