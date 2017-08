Constituyente actuará contra quien no respete control de precios

"Una comisión especial de la Constituyente está trabajando directamente conmigo (...) y la próxima semana, que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia, digamos muy severa, que van a sacudir la sociedad", dijo Maduro.



En una entrevista con el periodista José Vicente Rangel en el canal privado Televen, Maduro recordó que no le "tiembla el pulso" al tomar medidas de este tipo y acusó a los comerciantes de utilizar la cotización del "dólar criminal" para inflar los precios de sus productos y lucrarse a costa del pueblo.



El mandatario hizo referencia al dólar que se vende en el mercado paralelo a tipos de cambio no regulados marcados por el mercado, al margen de las tasas del bolívar fijadas por el Gobierno venezolano.



"Yo pido la ayuda, el apoyo, y el que no apoye caerá la ley de todos los sectores económicos. Yo puedo demostrarlo, producto por producto, a cada comerciante de este país cómo se apoyan en un dólar criminal para hacerle daño a su propia sociedad, (...) a su propia economía, y eso se va acabar", afirmó Maduro.



El gobernante venezolano afirmó que esta "batalla por la productividad", "por la distribución justa de sus productos" llevará a que "no haya más escasez" y es la "batalla más dura" que ha de dar la revolución bolivariana, iniciada en 1999 por Hugo Chávez.