Economistas prevén repunte de precios tras alza de cestaticket

Andreína Vargas

Caracas.- La decisión ejecutiva de aplicar medidas que han elevado 63,67% el ingreso integral mensual (salario básico más bono de alimentación) en lo que va de año, que pasará de Bs 90 mil 811 en enero a Bs 148 mil 638 desde marzo, mantiene alarmado al sector empresarial, y en franco escepticismo a los analistas, por considerar contraproducente la política laboral.



El director de Ecoanalítica, Pedro Palma y el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, consideran que la acción repercutirá negativamente en la ciudadanía, porque sin producción todo ajuste se traduce en inflación.



Martínez advierte que no importa cuánto aumente el salario o las remuneraciones, porque mientras no se tomen acciones orientadas a la recuperación económica, cada día seremos más pobres.



La sugerencia de Fedecámaras es que la depresión de la economía requiere del desmontaje de los controles, un recorte fiscal y el cese del financiamiento monetario del déficit, a los fines de estimular la producción y frenar el avance de la inflación, que extraoficialmente cerró diciembre en 800%.



Las declaraciones surgen luego de que el domingo pasado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunciara un alza de cestaticket de Bs 63 mil 720 a Bs 108 mil debido al aumento de la Unidad Tributaria (UT) -la cual pasó de Bs 177 a Bs 300.



Pedro Palma indica que los constantes ajustes salariales o de ingresos son factores altamente inflacionarios, ya que “que los aumentos ni remotamente se acercan al alza de los precios que suben de manera intensa comparados con los salarios, entonces la capacidad de compra de los consumidores disminuye”.



Lo dicho se ilustra al enfrentar la crecida del salario mínimo integral frente al avance de la canasta alimentaria.



Mientras en marzo de 2016 el ingreso integral sumó Bs 24 mil 852, y apenas compraba 17,2% de la cesta que estaba en Bs 142 mil 853; en marzo de 2017 la remuneración se ubicará en Bs 148 mil 638, pero el último dato de la canasta refiere que en diciembre cerró en Bs 544 mil 990, por lo que pese a que falta el costo de enero y febrero -que se prevé supere los Bs 650 mil- el nuevo sueldo integral solo podría comprar 27% de los rubros alimenticios.



Las estadísticas muestran el desfase entre los ingresos y la capacidad de compra, es exponencial el deterioro del poder adquisitivo. Hasta tanto no se aborde el problema estructural de la inflación va a ser difícil que los salarios ganen esa carrera”, dijo Martínez.



Afectación



Al valorar el impacto de la medida salarial en las compañías, el director de Ecoanalítica advierte que los “aumentos compulsivos” repercuten en las pequeñas y medianas empresas, que ya no tienen margen de maniobra y “no pueden absorber los nuevos costos, reducen la demanda laboral y las operaciones o cierran y eso genera desempleo”.



Un ejemplo de esta situación lo expuso la Cámara de Comercio de Maracaibo en el estado Zulia, cuya encuesta coyuntura del último trimestre de 2016, arrojó que 58% de los 342 afiliados, manifestó haber reducido sus nóminas.



Las críticas fueron rebatidas por el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, quien dijo que no es cierto “ese chantaje” que el aumento del bono impactará la inflación o la salud de las empresas, pues es una reivindicación que permite al trabajador sostener el poder adquisitivo.



Visión sindical

El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), Lorenzo Salazar, aseguró que mientras el Gobierno siga aumentando el bono y el salario, la situación va a empeorar, “porque la pequeña y mediana empresa no podrán sostener toda esta serie de medidas”.