Fedecámaras: precios acordados son un avance, pero no la solución

Andreína Vargas

Caracas.- El sector cárnico es el primero que logra pactar precios con el Gobierno, en el marco del denominado Plan 50, con el cual se busca acordar el importe de venta de los rubros de primera necesidad. Aunque la medida fue vista como positiva en el sector empresarial, también hay dudas sobre su viabilidad.



El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, indicó que el consenso entre las autoridades y los ganaderos “es un avance”, pero no una solución al problema inflacionario del país ,hasta septiembre el indicado, acumula más 1.000%-, ya que asegura que la escalada de los importes no se resolverá “por la vía de los controles”, sino con la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.



El acuerdo al que alude el empresario es el informado por Fedenaga el pasado viernes, que incluye la fijación en Bs 41 mil del kilo de carne de segunda, mientras que los cortes de primera o parrilleros –solomo, lomito y punta- fueron liberados.



La proteína animal estaba siendo vendida casi al doble del nuevo valor, mientras –este lunes- mercados y supermercados no contaban con el rubro.



Larrazábal advirtió que “habrá que ver cómo se comporta en el tiempo” el importe estipulado, y con qué frecuencia se revisa”, porque mientras no se arregle el problema estructural o persistan las medidas populistas, la inflación continuará.



El propio presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, advirtió este lunes que el pacto pasa por evaluar el precio de la carne de forma semanal “dado el fenómeno de la hiperinflación“, pero desde la Sundde solo se confirma la existencia de un valor acordado.



Para el presidente de Fedecámaras, mientras el gobierno siga “con la misma narrativa, de que todo el planeta está en su contra”, y no entienda que las causas fundamentales de la crisis son un modelo basado en controles, en el financiamiento del déficit, y en la destrucción de la producción, no se podrán superar los desequilibrios.



Precios guarimberos



La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes a través de la red social Twitter que “el aumento desmedido en los precios de los alimentos (en los últimos días) se da porque el pueblo decidió a través del voto (…) Lo sabemos: (esto es) una venganza a través de los precios guarimberos”.



Sobrevivencia

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, advirtió que en el marco de la coyuntura hiperinflacionaria y de cierre de asignación de divisas, “el sector comercio está tratando de sobrevivir“. Muchos han tenido que hacer cambios drásticos.