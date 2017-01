Fedecámaras tiene "muy pocas expectativas" con nuevo gabinete

"Realmente tenemos muy pocas expectativas (de) que (los nuevos ministros) realmente vayan a tomar la dirección correcta y por sobre todo que vayan a tener ese acto de humildad que está esperando el país, de la rectificación", indicó Martínez a la emisora privada Unión Radio.



Sin embargo, consideró que al Gobierno "siempre hay que darle el beneficio de la duda" y, en ese sentido, expresó que "ojalá" en esta oportunidad sean "verdaderos" los cambios en el "modelo económico" para "hacer las cosas de una manera diferente, sobre todo para solventar y hacer el abordaje estructural" que, asegura, "tanto espera el pueblo venezolano".



"Ojalá que definitivamente vengan los verdaderos anuncios que el país está esperando, hasta ahorita ha habido anuncios de anuncios que vienen, las poquitas cosas que se han hecho no han llegado al abordaje estructural, simplemente son soluciones puntuales", agregó.



Asimismo, Martínez se refirió a la situación de desabastecimiento de alimentos que atraviesa el país caribeño y señaló que para el primer trimestre del año "la tendencia va a ser a que se incremente", "sobre todo si el Gobierno nacional no termina de tomar las decisiones que aborden los problemas estructurales".



El presidente de Fedecámaras explicó que "históricamente" durante el primer trimestre del año hay un impacto en el abastecimiento, pero que, en esta oportunidad, los niveles de desabastecimiento tienen "niveles altamente comprometidos", pues, según dijo, "probablemente" muchas empresas no tienen materia.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó el miércoles un nuevo consejo de vicepresidentes y modificó parte de su gabinete al cambiar la jefatura de once ministerios, entre ellos la de Economía, el de Salud, Ecosocialismo y Aguas, las carteras de Educación, de Transporte, de Comunas y otros.



En la Vicepresidencia ejecutiva fue designado el actual gobernador del estado Aragua (centro), Tareck El Aissami, en el Ministerio de Educación, el exvicepresidente y excanciller Elías Jaua, el Ministerio de Cultura lo ocupara el actual gobernador de Barinas, Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.



Asimismo, nombró como nuevo ministro de Petróleo y Minería al químico y presidente de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Nelsón Martínez, mientras que Eulogio del Pino se queda con la presidencia de PDVSA, entre otros cambios.