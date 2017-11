Gremios: alza salarial de 30% agravará situación nacional

Corresponsalía

Caracas.- Como lo dio a conocer el mandatario nacional, el salario fue incrementado a 177.507 bolívares y el bono alimentario a Bs 279 mil, lo que ubica el sueldo integral a partir del primero de noviembre, en 456 mil 507 bolívares.



Sobre esta medida, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en declaraciones a un medio radial dijo que ese aumento incumple las leyes internacionales, toda vez que no fue discutido con todos los sectores productivos del país, tal como lo prevé la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).



A diferencia de lo que dijo el jefe de Estado, que el ajuste se hizo para proteger el salario de los trabajadores, el dirigente empresarial expresó que no mejorará la situación económica de los venezolanos, pues no ofrece un poder adquisitivo.



El presidente de Fedecámaras señaló que si bien este organismo recibió una carta del Gobierno, fechada el 1° de noviembre, para consultarle este incremento, luego la dirigencia empresarial no fue tomada en cuenta.



Larrazábal precisó que las empresas están al 30% de operatividad y el comercio presenta problemas por falta de inventario y de flujo de caja. “La economía va a caer más de 12%”.



Ajuste insuficiente



En criterio de la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, es insuficiente el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro. Ennfatizó que el país está atravesando un esquema de hiperinflación (incremento rápido y continuado de precios que impide que la gente retenga el dinero por su pérdida de valor constante).



“El ingreso del venezolano, que ayer se elevó a 11 dólares, simplemente no alcanza para cubrir sus necesidades”.



Explicó que mientras el aumento del sueldo no se haga acompañado de una serie de medidas, no se solucionará la crisis económica.



“Esas decisiones deben comenzar por la eliminación del control de cambio“. Sostuvo que 90% del ingreso de los venezolanos es destinado a la alimentación.



En cambio, el. ministro del Trabajo, Néstor Ovalles afirmó que el aumento, el número 19 de este tipo en lo que va de este gobierno, sí protege a la familia venezolana frente a la “guerra económica” y la ayuda a cubrir todas sus necesidades. “Hay sectores que buscan quitarles el poder adquisitivo a los venezolanos a través de la especulación, pero no lo lograrán, así como también hay sectores que esperan que nuestra patria entre en default, pero no pasará porque cumplimos con nuestros pagos”.



¿Feliz navidad?

El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que el nuevo incremento salarial permitirá que los venezolanos pasen “unas navidades felices y dignas”. El funcionario también destacó que esta medida irá acompañada de facilidades para adquirir juguetes a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).



Fracaso

El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), Lorenzo Salazar expresó que el aumento salarial no llena las expectativas del sector laboral porque la canasta básica de alimentos supera los Bs 2 millones. Acotó que los incrementos continuados llevan implícito el reconocimiento del fracaso de la política económica del Ejecutivo nacional.