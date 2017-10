Kilo de carne de res subió a Bs 45 mil en la zona oeste

11:26 AM Usuarios exigen supervisar los costos de los rubros

Marianela Guariguata

Píritu-Puerto Píritu.- “Ya no se puede comer“, fue la expresión de una mujer la mañana de ayer cuando salía de una carnicería en Puerto Píritu tras comprar un kilo de carne de res en bistec e igual cantidad molida. Por ambos pagó 86 mil bolívares.

“Esto no es juego. Pocos podemos hacer este sacrificio, aunque la alimentación es un derecho, pero los sueldos no concuerdan con el gasto que se debe hacer para poder llenar la nevera. Muchos medio comemos, otros no comen“, dijo María José Fuentes, madre soltera de dos hijos.

Y es que desde esta semana el kilo de carne en Puerto Píritu llegó a los Bs 45 mil, lo que despertó en los usuarios más preocupación, pues aseguran que “comer carne ahora sí se convirtió en un lujo muy caro” y siguen buscando alternativas de menor costos y que rindan para más de una comida, como por ejemplo, los granos.

A juicio de los esposos Mauricio Rodríguez y Nikel Rebolledo, residentes de El Tejar de Píritu, “la inflación avanza a pasos agigantados. Hoy cuesta hasta 45 mil bolívares un kilo de carne de primera y muchos locales venden carne de segunda a ese costo. La próxima semana seguro hay otro incremento”.

Para comprar un kilo de este rubro el trabajador común debe pagar 25% de su bono de alimentación mensual, y como lo indicó Rodríguez, “para comer un solo día.”

Con este aumento que, según los vendedores, variará para noviembre, quienes elaboran la tradicional hallaca en el mes diciembre con el propósito de compartir en familia los últimos días del año, están descartando esa posibilidad.

Es el caso de Luzmarín Andrade, procedente de Clarines quien desde hace 35 años no ha dejado de hacer hallacas. El ama de casa ve lejos la posibilidad de que este año se deguste el platillo en su casa .

“Dudo que me pueda dar ese gusto. Lo poco que pueda ahorrar es para la comida de todo el mes y no para una cena. Sin intención de ser pesimista, pero por los pasos que vamos para diciembre la carne debe llegar a Bs 80 mil”.