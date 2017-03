Maduro buscará consensos con empresarios para recuperar economía de Venezuela

"Se acabó el rentismo petrolero (...) quiero consenso y diálogo dinámico entre empresarios", afirmó Maduro durante la instalación de la "Expo Venezuela Potencia 2017", una muestra del trabajo que adelantan 400 compañías en el país, organizada por el Ejecutivo.



El mandatario se dijo "optimista" con una eventual recuperación económica en el país -cuyo PIB se contrajo 5,7 % en 2015 y que aún no ha publicado el número respecto a 2016- y, en ese sentido, auguró una "expansión moderada de crecimiento" para este año.



Aseguró que más del 90 % del aparato productivo está en manos de las empresas privadas, por lo que las convocó a trabajar para aumentar la producción y sustituir las importaciones, en tanto que les prometió estímulos fiscales, materia prima y créditos financieros, entre otros beneficios.



"Yo quiero una clausura por todo lo alto (...) que el lunes anunciemos al país un conjunto de decisiones, acciones económicas (...) para recuperación económica, para romper la dependencia agroalimentaria", prosiguió.



El jefe de Estado afirmó que inversionistas internacionales, sin especificar nombres, están interesados en iniciar operaciones en Venezuela, al tiempo que anunció el ingreso del país "como miembro titular" al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que redundará, según dijo, en nuevos proyectos de ingeniería.



Asimismo, aseveró que las naciones productoras de crudo, miembros o no de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), están discutiendo una nueva fórmula para garantizar la estabilidad del "frágil" mercado pues, consideró, el precio del hidrocarburo "no puede estar por debajo de los 70 dólares por barril".



Maduro reiteró que su Gobierno trabaja en un nuevo sistema de captación y administración de divisas -para continuar con el control de cambios que rige desde 2003- que será anunciado "después", y remarcó el pago de deuda que completó el país caribeño en 2016 que fue, según dijo, superior a 18.000 millones de dólares.



Entretanto, comentó su intención de que Venezuela produzca "enteramente" los alimentos que desde hace un año su Gobierno vende a precios bajos a cientos de miles de familias para hacer frente a la escasez de comida y a la inflación que, según estimaciones del Parlamento, cerró 2016 en 550 %.



La Expo Venezuela Potencia 2017 -que se extenderá hasta el próximo 27 de marzo- arrancó hoy con una reunión entre empresas del sector privado, algunas de las cuales recibieron créditos en dólares como Ron Santa Teresa y Nestlé, a quienes les adjudicaron 4 y 9 millones de dólares, respectivamente.