Maduro: Nuevos billetes circularán desde el lunes 16 de enero

10:48 AM A través de un contacto con Venezolana de Televisión se visualizó el momento en el que el Jefe de Estado llegó a la sede de Gobierno para evaluar las propuestas económicas

AVN/ EFE

Caracas.- El Consejo Nacional de Economía Productiva es la solución para lograr el desarrollo del país y para la construcción de la Venezuela potencia, indicó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

"Yo lo digo con mucha pasión porque lo veo como la gran solución del desarrollo del país y la vía para la construcción de la Venezuela potencia, no hay otra, ¿cuál es la otra?, ¿seguir dependiendo del petróleo?, ¿entregarle la economía al Fondo Monetario Internacional?, que me diga alguien (...) que me digan cuál es la otra vía sino es el trabajo y el encadenamiento productivo de nuevas bases de desarrollo", planteó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.

En ese sentido exhortó a los empresarios a trabajar con el Gobierno Nacional para resolver los problemas que puedan interferir en el proceso de expansión.

"Venezuela lo tiene todo, lo tenemos todos para procesos acelerados de expansión, de avances cultivables, ya tenemos todos para la expansión", manifestó.

Maduro que la nueva familia de billetes comenzará a circular el próximo lunes 16 de enero, un mes después de lo previsto, debido al "sabotaje internacional" que, según el Gobierno, ha habido contra los cargamentos con las nuevas piezas.



En cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro aseguró que, pese a todo, los nuevos billetes "han venido llegando y seguirán llegando" al país en los próximos días.



El presidente afirmó que hasta ahora el Banco Central de Venezuela (BCV) ha recibido sesenta millones de piezas de 500 bolívares, 4.5 millones de 5.000 y 2.9 millones de 20.000 bolívares.

Invitación a Polar

Maduro reiteró su llamado a empresarios a trabajar por el país y mencionó que también extendió la invitación al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.

"Le mande a decir a Lorenzo Mendoza: si quieres trabajar aquí está mi mano, vamos a trabajar por el país. Le mandé a una persona del más alto nivel de mi confianza a hablar con él y así le digo a todos los sectores", señaló.

En transmisión conjunta de radio y televisión, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde dirigió el Consejo Nacional de Economía Productiva, el jefe de Estado aclaró que tanto a los empresarios como al pueblo venezolano no les convienen flagelos como el bachaquerismo, por lo manifestó que es fundamental trabajar de manera conjunta.

"Yo les ofrezco estabilidad económica, pero para que tengamos estabilidad económica tenemos que construir entre todos. Yo quiero un país estable, próspero, en crecimiento, sé cómo hacerlo, tenemos el proyecto muy claro y, con la Agenda Económica Bolivariana , los invito a que lo hagamos juntos", exhortó.

Esta agenda económica, conformada por 15 motores productivos, fue creada hace un año por iniciativa del presidente Maduro. Su objetivo es diversificar la economía del país para superar el rentismo petrolero.

Expo-Feria

En marzo próximo se realizará la primera Expo Feria Venezuela, con la participación de empresas públicas y privadas del país, informó Maduro, al término de la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se realizó este lunes en el Palacio de Miraflores.

"Anuncio para el mes de marzo la realización, aquí en Caracas, como ha sido propuesto por el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, de la primera Expo Feria Venezuela productiva, para que demostremos al mundo entero la capacidad que tiene Venezuela de producir", expresó el Jefe de Estado.