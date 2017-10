Más de 150 mil bolívares cuesta un galón de pintura

Alejandra Maigua

Puerto La Cruz.- Al llegar el último trimestre del año, el venezolano estaba acostumbrado a realizar una lista con los elementos y preparativos con los que se equiparía para recibir la época decembrina y, en estos no podía faltar la pintura para renovar los colores de las paredes del hogar.

Pero este año, esa costumbre se convirtió en un “gasto millonario”, pues sólo un galón de pintura de caucho cuesta más Bs 150 mil en establecimientos de Puerto La Cruz.

En la Tienda del Pintor, ubicada en el paseo Mirada, el envase de este producto, marca Flamuko y de tipo B, tiene un precio de Bs 151 mil 515, indicó la encargada del local, Soliana Quijada.

“Los precios de este producto están por las nubes y ya he perdido la cuenta de cuántos aumentos se le ha hecho en lo que va de año”, sostuvo.

La empleada aseveró que los precios varían dependiendo de las características del material, pues el de clase A tiene un costo de Bs 359 mil 540, mientras que el C (de menor calidad) cuesta Bs 71 mil 680.

El cuñete (cuatro galones) de la misma marca y de categoría B lo expende en Bs 649 mil.

La pintura preparada a base de aceite, la ofrecen en Bs 327 mil. “Y ese mismo galón para el mes de febrero costaba Bs 46 mil 160”, recordó Quijada.

En la ferretería JG, situada en la avenida Municipal, el vendedor Adrián Ramírez indicó que este producto, marca Cromos, de 3.5 litros, la expende en Bs 150 mil. Es de tipo B y los clientes han dicho que es buena”, refirió.

Ramírez indicó que el cuñete, fabricado por la misma empresa, lo venden en Bs 680 mil y el galón de esmalte en Bs 380 mil.



Sin opción

Marta Benítez, ama de casa, estaba con lista en mano buscando presupuestos para “medio pintar” la sala de su casa, pero tras visitar un par de establecimientos y saber los precios se desanimó.

“No puedo pagar más de Bs 500 mil en pintura porque no me quedará ni para comer, así que este año no pintaré”.

Fabian Fajardo, quien salía de la ferretería JG con una brocha, dijo que sólo pudo comprar eso “para utilizar una pintura vieja que me quedó del año pasado porque los precios están muy elevados”.