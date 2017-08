“Mientras más hiperinflación, más difícil será la recuperación”

11:24 AM Para el expresidente de Consecomercio, el concurso armónico de todos los sectores, “no sólo los que el gobierno de turno quiera favorecer”

Jolguer Rodríguez Costa

Caracas.- –¿Existen posibilidades de desarrollo a pesar de las trabas impuestas por el gobierno?

–En los países siempre existen posibilidades de negocios en nichos específicos, por muy mal que esté la economía y muy distorsionadas que estén las variables económicas, es decir, el sistema de precios, las tasas de interés artificialmente negativas, una inflación galopante inducida por malas políticas económicas, y distorsiones cambiarias producto de controles sobre el cambio de moneda.

–¿En qué plazo se beneficiaría el ciudadano?

–Eso no se traduce necesariamente en lo que se podría considerar como desarrollo que beneficie a los ciudadanos en general. En ese sentido las trabas impuestas por el Gobierno a la actividad económica, el monopolio sobre la divisa, de las que se ha apropiado la cúpula gobernante mediante el control de cambio, y la no menos importante apropiación que ha hecho de los ahorros de los trabajadores al pagarles tasas ridículas de 18% con inflaciones superiores a 100%. A eso hay que sumarle el desenlace económico que significa haber entrado en hiperinflación desde principios de este año, condición que agrava tremendamente todas las anteriores.

–¿Cuáles desafíos implica la recuperación de la economía?

–No hay posibilidad remota de vislumbrar una recuperación económica mientras existan las distorsiones que nos han traído hasta aquí. Y hablar de los desafíos antes de que se arreglen, en estos momentos no tiene mucho sentido, porque todo dependerá de en qué condiciones esté el país el día que se implemente la ineludible reforma monetaria y las características que esta tenga.

–¿Cuánto tardaría el proceso de recuperación?

–Mientras más tiempo permanezcamos en hiperinflación, más difícil será la recuperación. Ahora bien, dicho esto, somos el país 57 que sufre una hiperinflación en los últimos 100 años, y más de la mitad de ellos salieron en menos tiempo del que ya nosotros llevamos, así que el punto de inflexión no puede estar muy lejos.

–¿Cómo controlar el ritmo hiperinflacionario?

–La hiperinflación no hay cómo controlarla, sólo puede arrancarse de cuajo con una de las reformas monetarias que te mencioné.

–¿Hasta qué punto incidirá la Asamblea Constituyente en la marcha económica?

–En verdad no tengo muy claro qué es lo que pretende hacer ese ente. Si las constituyentes son para derogar y formular leyes fundamentales, y esta se propone derogar la del mercado y la de gravedad, igual la economía se impondrá, y los objetos que uno lance al aire seguirán cayendo a tierra. Por las ideas que he oído salir de quienes la componen, lo que pareciera que van a hacer es prolongar el tiempo de las medidas que nos han traído hasta aquí.

Antivirus económico

– ¿Cómo debe prepararse la sociedad ante los nuevos retos?

–La principal preparación que tiene que hacer la sociedad es quedar inoculada contra el virus del populismo, las promesas de almuerzos gratis, y el patrioterismo económico que propicia el florecimiento de los buscadores de rentas y arbitrajes. Tengo la impresión de que el pueblo, hasta los más humildes, han aprendido esto pues han sufrido en carne propia los resultados de ese comportamiento. No así muchas personas del mundo político, inclusive de cortesanos económicos mercantilistas que dicen llamarse empresarios pero tienen una aversión al riesgo.

–De haber un cambio político radical, ¿en cuánto tiempo se recuperará el sector industrial hasta alcanzar niveles competitivos óptimos?

–Tenga en mente que ha habido varias revoluciones industriales desde que Venezuela decidió poner marcha atrás y alejarse del mundo. Por eso es difícil predecir qué industrias podría ser competitivas en el país en los actuales momentos. Para poner un solo ejemplo, Sidor, que llegó a producir 4 millones de toneladas en manos privadas, ya no llega ni a 200 mil. Pero más allá de eso hay que ver cuán obsoletas son sus instalaciones, no sólo en maquinaria, sino en concepción de negocio siderúrgico para el siglo 21. Por otra parte, la tendencia mundial es a que las fábricas no usen mano de obra sino robots atendidos por técnicos altamente preparados. China ya va camino de robotizar la industria textil, otrora una de las más intensivas en mano de obra.

–¿Y el sector comercial venezolano?

–Desde la época de los fenicios y cartaginenses el sector comercial ha tenido una mayor capacidad para reinventarse en relativamente poco tiempo. Lo que necesita son las reglas de juego adecuadas. En ese contexto la recuperación del sector puede verse en meses, no años.

Juego justo.

–¿Cómo estimular la producción?

–Con una moneda y unas reglas de juego estables que les den oportunidades a todos los jugadores, y no sólo a los que el Gobierno de turno quiera favorecer.

–¿Volverá el país a exportar su producción?

–Con las reglas de juego correctas, en todo aquello que haya ventajas comparativas y empresarios privados que apliquen su ingenio a la actividad, claro que sí. Si alguna ventaja ha tenido la diáspora es probar que los venezolanos son capaces de competir en cualquier ámbito si les sueltan las amarras.

–¿Se equilibrarán las importaciones?

–Las imputaciones y exportaciones se miden en lo que se llama la balanza de pagos, si exportas más de lo que importas es positiva. Venezuela, gracias a su sector energético siempre tuvo una balanza de pagos positiva desde el reventón de los Barrosos en 1922 hasta que estos ineptos lograron llevar al borde de la quiebra a la empresa petrolera nacionalizada, Pdvsa. No hay razón ninguna para que no se retome ese equilibrio favorable de balanza de pagos con las medidas adecuadas.

–¿Se podrá rescatar a Pdvsa?

–No sé si hay algo de Pdvsa que sea rescatable, pero ya en el mundo existen modelos de negocios para empresas estatales o cuasi estatales que se pueden seguir. El sector energético es otra cosa, precisa con urgencia la presencia de empresas privadas nacionales y extranjeras en la exploración a riesgo y la producción siguiendo con toda la cadena aguas abajo. Las empresas petroleras miden dos cosas antes de invertir: riesgo geológico y riesgo político. De los dos al que más miedo le tienen es al geológico. Venezuela tiene riesgo geológico cero, pero por ahora riesgo político infinito.

–¿Mejoraría la eficiencia de las empresas del Estado y los servicios públicos?

–En materia de producción de bienes y servicios, el Estado siempre será más ineficiente porque no rinde cuentas y toma decisiones en atención a criterios políticos, y a veces crematísticos en vez de económicos. Hay unos bienes públicos que deben ser operados por el Estado, pero estos deben estar limitados a su definición más estrecha.

–¿Cómo estimular la participación del sector laboral de manera que sean más proactivos y competitivos?

–Estamos en la era postindustrial y de las industrias del conocimiento, la cooperación entre trabajadores y empresarios es esencial para lograr la recuperación del país. Juntos deben influir en los gobernantes para evitar que estos se vayan por la ruta del populismo cortoplacista o peor.

–¿Cómo debe prepararse la sociedad ante los nuevos retos, en cuanto a hábitos de consumo, costumbres, etc.?

–Cada quien debe ser libre de establecer sus propios hábitos costumbres y aspiraciones. Quizás lo que mejor aplica es aquella frase de Benito Juarez:”El respeto al derecho ajeno es la paz”.