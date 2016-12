Nuevas monedas de 50 bolívares comienzan a aparecer en Venezuela

En el centro de la capital venezolana, un comerciante mostró a EFE las nuevas monedas y señaló que las obtuvo cuando un hombre, que salió de un banco cercano a su negocio, le pidió cambiar estas piezas por billetes.

Hasta ahora la moneda de 50 bolívares, equivalente a 7 centavos de dólar, es la primera pieza de la nueva familia monetaria que circula en el país, luego de que el 4 de diciembre el Banco Central de Venezuela (BCV) anunciara que entraría en vigencia un nuevo cono con billetes de mayor denominación y más ajustado a la inflación.



Entretanto, los billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares aún no circulan entre los venezolanos.



Según el presidente Nicolás Maduro, el retraso en el arribo de los nuevos papeles ha sido objeto de un "sabotaje internacional" para que no llegaran las piezas.



Aunque el Gobierno venezolano ha informado sobre la llegada de contenedores con las nuevas piezas, hasta el momento ninguna entidad bancaria, ni pública ni privada, ha distribuido los papeles.



Según Maduro, el 29 de diciembre llegarán otros cargamentos con cantidades considerables.



El 11 de diciembre el Gobierno de Venezuela decidió sacar de circulación el billete de 100 bolívares, equivalente a 15 centavos de dólar, y la pieza con mayor denominación y más común de la masa circulante actual, hasta tanto no circule el nuevo cono.



Este proceso debía realizarse en 72 horas que culminaron el 15 de diciembre, cuando comenzaría un nuevo "proceso de canje" de estas piezas directamente en la sede de Caracas del Banco Central, y el proceso duraría cinco días.



Sin embargo, luego de saqueos y disturbios en la país debido a la falla de dinero en efectivo que dejaron al menos 3 muertos al sur de país, Maduro extendió el plazo para sacar de las calles el billete de 100 y este tendrá vigencia hasta el 2 de enero