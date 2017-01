Prevén que escasez de divisas persista pese a medidas

Andreína Vargas

Caracas.- Aunque en el Ejecutivo se apuesta a que la activación de las casas de cambio en la frontera con Colombia ayude a nivelar el sistema cambiario, tanto el sector privado, como los analistas, desestiman un efecto positivo, al menos en el flujo de divisas.



El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, indicó que la apertura de las agencias de mano de Italcambio puede aliviar “alguna operación puntual” en los estados limítrofes -Táchira y Zulia, únicos autorizados a transar divisas-, pero advirtió que el ala productiva del país seguirá sin acceso para apalancar la producción.



“(Las casas de cambio) no es un abordaje estructural a todo lo que es la problemática que hay en la divisa”, dijo al advertir que la medida en nada resuelve la escasez de divisas y su perjudicial efecto en la productividad y el abastecimiento de bienes.



En esa tónica, la directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera aseveró que todo efecto generado por las casas de cambio será circunstancial, pues el flujo de divisas no subirá sin libertad cambiaria.



“Puede que haya un alivio menor en la presión, pero coyuntural (...) la única forma de moderar la depreciación del (dólar) negro, es que haya oferta de divisas”, precisó.



En ese sentido, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros explica que el diseño del esquema fronterizo es “más de lo mismo y sin impacto en el paralelo”, pues cuestiona que el cambio fronterizo no reconoce al mercado, se imponen amplios requisitos a los naturales para acceder a las divisas, mientras se excluye a las personas jurídicas y se fija un monto tope a transar.



Ampliación



Por ahora, suman ocho las agencias cambiarias activas -tres en Táchira y cinco en Zulia- pero el presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días se abrirán 20 más. “Llenaremos la frontera de casas de cambio”, aseguró.

Sin dar detalles, indicó que las operaciones han sido un “éxito”, porque han establecido el valor real del bolívar frente al dólar.



La cotización es de cuatro pesos por bolívar, una tasa de unos Bs 750 por dólar, lo que para los analistas condena al sistema, al no reconocer el valor del mercado.