Venezuela venderá gasolina en moneda internacional en frontera desde el lunes

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este lunes se empezará a vender gasolina en dos puntos fronterizos con Colombia en moneda extranjera, "incluyendo pesos colombianos", aunque no especificó cual será el precio del combustible.



"Quiero anunciar que a partir del lunes 2 de enero, empezando el año 2017, vamos a empezar a vender gasolina en moneda internacional incluyendo pesos colombianos (...) dos planes pilotos que he autorizado por decreto especial donde hay zonas económicas ya establecidas en la frontera", informó.



El presidente, que hizo el anuncio en cadena obligatoria de radio y televisión, dijo que esta medida se realiza en el marco del decreto de emergencia económica que lanzó a principios de este 2016.



"Por autoridad de la Constitución y de la ley vamos a empezar a vender gasolina en bombas de gasolina de Pdvsa en la frontera con Ureña y la frontera con Paraguachón", dijo al hacer referencia a los puntos ubicados en los limítrofes estados Táchira y Zulia, respectivamente.



"Vamos a empezar (...) a golpear a las mafias y además para ir creando las condiciones de otras decisiones que voy a ir anunciando en enero para avanzar hacia una frontera sana, de intercambio comercial sano, de intercambio productivo sano, de nuevas actividades comerciales que sustituyen a las mafias", agregó.



El pasado 20 de diciembre, Maduro adelantó esta información al indicar que su Gobierno ya estaba "listo" para empezar a vender gasolina al pueblo de la frontera en pesos colombianos "en un precio especial" para que se acabe el tráfico de gasolina.



"Ya estoy listo, tengo las bombas de gasolina listas en la raya en toda la frontera, vamos a vender en pesos, el que quiera pagar en dólares, malo no es", señaló entonces.



Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que existe una fuerte actividad de contrabando de todo tipo de productos.