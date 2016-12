Maduro agradece mensaje del papa y le asegura que se mantiene en el diálogo

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy el mensaje del papa Francisco en el que insta a los venezolanos a dar los pasos necesarios para acabar con las tensiones y le aseguró que su Gobierno se mantendrá en el proceso de diálogo que acompaña el Vaticano.



"Quiero agradecer las oraciones que el papa Francisco ha dado ayer en el Vaticano, en su misa el 25 de diciembre y las palabras tan hermosas que dijo sobre Venezuela, yo quiero ratificarle al papa Francisco, con el que conversé hace unas semanas atrás, quiero ratificarle mi compromiso con el diálogo", dijo Maduro.



El presidente hizo el comentario durante su programa de radio "La hora de la salsa" que se transmite desde el palacio presidencial de Miraflores en el que señaló que "el diálogo no tiene alternativa".



Asimismo, criticó al secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba, por haber enviado una carta al Vaticano en la que solicita que se verifique el "incumplimiento" del Gobierno con el proceso de diálogo nacional.



La MUD indica en su texto que en los últimos 24 días "la crisis económica y social sobre la cual cabalga el conflicto político venezolano se ha hecho aún más veloz e inflamable".



Por ello, dijo la alianza en su misiva, no existen condiciones para retomar las conversaciones entre las partes el próximo 13 de enero como se anunció el pasado 6 de diciembre, cuando el diálogo que acompañan el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, entró en "revisión".



Al respecto, el presidente dijo que "el 13 de enero hay una cita que se debe cumplir" y que el lado oficialista la cumplirá "porque Venezuela necesita diálogo".



"Yo llamo en 2017 a que se cumpla la agenda, la ruta que se ha establecido", dijo y agregó que "si la oposición tiene que cambiar a los interlocutores que haga lo que quiera hacer" pero debe cumplir con el compromiso del diálogo.



Maduro se manifestó confiado en que los delegados para el diálogo de la oposición se sentarán nuevamente en la mesa de conversaciones que se inició a fines de octubre pasado, un proceso que, según la MUD, fue destruido por el Gobierno al no cumplir con los compromisos que había establecido.



"Los veré sentados frente a mí con los invitados acompañantes facilitadores internacionales", apuntó Maduro y agregó que pidió al coordinador para el diálogo del oficialismo, Jorge Rodríguez, que converse y visite a los acompañantes internacionales "llevándoles un regalito" y ratificando que "el camino" es el diálogo.



"Gracias papa Francisco, y sus bendiciones son bien recibidas y su esfuerzo por el diálogo de Venezuela para que bajen las tensiones y Venezuela prospere será siempre recibido con amor, respetamos al papa Francisco, cada vez lo respetamos más", dijo.



La MUD ratifica en su carta, enviada el 24 de diciembre pasado, que el Gobierno se comprometió, como lo confirmó el Vaticano, a "la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas que está sufriendo la población".



También pidió restituir "cuanto antes" sus competencias al Parlamento, de mayoría opositora, actualmente declarado en desacato por el Supremo, y que se apliquen "los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación" de los políticos presos.



La alianza opositora asegura que ninguno de estos "compromisos" han sido cumplidos por el Gobierno.