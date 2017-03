Maduro: América Latina es quien debe enviar nota de protesta a Kuczynski

EFE

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que es América Latina y el Caribe quien debe enviar notas de protesta al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por denigrar su gentilicio, y aseveró que "expresiones insolentes" fueron las que este dio sobre Latinoamérica en EE.UU.



"Le ratifico al presidente Pedro Pablo Kuczynski, aquí no es usted que tenga que mandar notas de protestas, aquí es América Latina y el Caribe que lo protesta a usted. Rectifique que aún está a tiempo, lo que ha hecho es denigrante al gentilicio latinoamericano y caribeño, y lo repudiamos", dijo.



Esta es la reacción de Maduro a una nota de protesta enviada por el Gobierno de Perú a Venezuela.



En esta nota se califica de "expresiones insolentes" las emitidas por Maduro cuando pidió a su homólogo peruano que se retractara por lo que considera fueron "ofensas" contra la región, en unas declaraciones que Kuzcynski ofreció el 25 de febrero en la estadounidense Universidad de Princeton.



Ese día, el presidente peruano afirmó que Estados Unidos no se preocupa de América Latina porque esta es como un perro dormido que no causa problemas, a excepción de Venezuela.



En un homenaje al fallecido expresidente Hugo Chávez en Caracas, el jefe de Estado afirmó hoy que quien dijo "expresiones insolentes" fue el mandatario peruano y no él, e instó a que se levante un movimiento de protesta, repudio, "reacción" y de "dignidad" porque, a su juicio, Kuczynski ofendió el gentilicio latinoamericano.



Para Maduro esas declaraciones fueron "una barbaridad", a la vez que criticó que Kuczynski haya dicho, según él, que Venezuela "se porta mal".



En la nota de protesta, la Cancillería de Perú además manifestó "su más enérgico y absoluto rechazo" a las declaraciones de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien, por su parte, ha dicho que Kuczynski "es el único perro simpático que le mueve la cola al imperio"