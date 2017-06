Maduro denunció "ataque terrorista armado" contra las instituciones del país

EFE

Caracas.- Un inspector de la policía científica de Venezuela, identificado como Oscar Pérez, sobrevoló hoy la sede del Supremo en Caracas en un helicóptero de este cuerpo de seguridad con un mensaje por la "libertad" del país y más tarde pidió a través de un vídeo la renuncia del presidente, Nicolás Maduro.



Maduro aseguró poco más tarde que "esta persona lanzó unas granadas, una no explotó", aunque no informó acerca de los otros explosivos que supuestamente habría lanzado el policía a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y apuntó que este fue un "ataque terrorista armado" contra las instituciones del país.



El agente del cuerpo de investigaciones científicas (CICPC) fue fotografiado junto a otros uniformados a bordo de la aeronave con una pequeña pancarta en la que se leía "350 libertad" en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer "cualquier régimen" que contraríe las garantías democráticas.



Mientras se producía el sobrevuelo se difundió a través de la cuenta en Instagram de Pérez un vídeo en el que se le observa leyendo un escrito y dando la cara, acompañado de otros cuatro uniformados encapuchados, en el que pide a los venezolanos ir "a cada base militar" del país.



"Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en la búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político partidista, somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas", leyó el inspector.



Asimismo, dijo que en este día se está realizando un "despliegue aéreo y terrestre" para "devolver el poder al pueblo democrático" y así "cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional".

Elecciones generales

También pidió al presidente Maduro su "renuncia inmediata" junto a su tren ministerial "y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales".



Indicó que es deber de los funcionarios de seguridad del Estado desarticular las "bandas paramilitares" y señaló que "este combate" es "en contra de la impunidad impuesta por este Gobierno", en "contra de la tiranía" y "contra la muerte de jóvenes que luchan" por sus derechos.



Pérez hizo un llamado "a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle, en Caracas al Fuerte Tiuna, y en el interior del país a cada base militar".



Señaló que esto se haría para que los venezolanos se reencuentren "como hermanos" con las fuerzas armadas "y juntos recuperemos nuestra hermosa Venezuela".



En el momento en que el helicóptero sobrevoló la sede del Supremo se escucharon algunas detonaciones, según testimonios de los habitantes de la zona publicados en las redes sociales.



Maduro señaló que ya fueron desplegadas "fuerzas especiales" para dar con "el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista", y aseguró que "las primeras informaciones" apuntan a que el agente del CICPC era "el piloto del exministro" Miguel Rodríguez Torres, quien recientemente se ha manifestado en contra del Gobierno.



El presidente culpó al partido opositor Primero Justicia de tomar "un rumbo de violencia" y dijo que sus principales líderes "están al frente de todos los hechos violentos" que se han conocido.



Dijo que espera que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronuncie sobre este hecho y que el Ministerio Público, ahora crítico al Gobierno, "de un paso adelante a un nivel de equilibrio y de justicia" y tome "cartas en el asunto".



Entretanto, las inmediaciones del Supremo en el oeste de Caracas fueron resguardadas con cordones policiales.



Esta situación se produce en el marco de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que se inició el pasado 1 de abril, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 76 muertos y más de 1.000 heridos, según la Fiscalía.