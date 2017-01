Maduro dice que Obama se volvió "loco" porque se iba y él se quedaba

EFE

Caracas.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró hoy que el expresidente estadounidense Barack Obama "se volvió loco" durante los dos últimos años contra Venezuela atacando su economía porque no podía aceptar que debía abandonar el poder mientras el líder chavista continuaba al frente del Gobierno.



"Obama se volvió loco contra nosotros porque él no podía aceptar que él se iba y Maduro se quedaba, y entonces atacó a Venezuela por todos lados, (pero) aquí está de pie Venezuela", dijo el mandatario venezolano durante un encuentro con educadores transmitido por la televisión estatal VTV.



Maduro insistió en acusar al exmandatario norteamericano que gobernó EE.UU. durante dos periodos consecutivos "del ataque económico", que, asegura, ha sufrido su país durante los últimos años, y a lo que atribuye los problemas de escasez y desabastecimiento que experimenta Venezuela.



El líder de la llamada "revolución bolivariana" ha sido crítico con la Administración de Obama y ambos Gobiernos han mantenido sus relaciones diplomáticas bajo mínimos pese a varios intentos por normalizarlas.



Tras la toma de posesión del presidente de EE.UU., Donald Trump, Maduro señaló que este nuevo gobernante no será "peor" que el saliente Obama, e insistió en que hay que esperar a ver el comportamiento de Trump tanto en la política interna como en la internacional.



El jefe de Estado venezolano ha dicho también que Venezuela quiere tener "las mejores relaciones políticas, energéticas, económicas" con EE.UU. y expresó que "ojalá" se puedan desarrollar con el Gobierno de Trump.