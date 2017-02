Maduro: no quiero pelear con Trump pero responderé ante "agresiones"

EFE

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo hoy que no quiere pelear con su homólogo estadounidense, el republicano Donald Trump, aunque aseguró que la llamada revolución bolivariana responderá ante las "agresiones" del "imperialismo".



"Ustedes me preguntan '¿Usted quiere pelear con el señor Donald Trump? No, lo digo claro para que a nadie le quede duda", afirmó Maduro en un acto televisado junto a su vicepresidente, Tareck El Aissami, que el lunes fue sancionado económicamente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico.



El jefe de Estado venezolano remarcó hoy que su Gobierno "no quiere problemas" con la nueva administración estadounidense -instalada el pasado 20 de enero- sino "relaciones de respeto en términos de igualdad".



"Señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos, no se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas (...) lo están acorralando y lo están empujando y lo quieren traer al terreno de la confrontación total", sostuvo, y culpó por ello a dirigentes opositores que se fueron a "conspirar" a Washington.



En este sentido, Maduro instó al republicano a no repetir "los errores" de las administraciones de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017), tiempo en el que ambas naciones han mantenido una tirantez que las llevó incluso a quedarse sin embajadores desde 2010.



"Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar, Venezuela va a roncar y va a roncar duro y los pueblos de América Latina y el Caribe nos van a acompañar como nunca antes", dijo pues, argumentó, "el imperialismo" está hoy "más desprestigiado que nunca".



Por otra parte, Maduro acusó a la cadena de noticias CNN en español -que fue sacada del aire hoy en Venezuela- de ser "un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias" y de promover una intervención masiva en el país caribeño en alianza con el Departamento de Estado de EE.UU.



"CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo (a Trump) una política equivocada hacia Venezuela, están promoviendo una intervención general, masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias", sostuvo.