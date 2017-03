Maduro pide a Kuczynski que se retracte por "ofensas" contra América Latina

EFE

Caracas.- El presidente Nicolás Maduro pidió a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que se retracte por lo que considera fueron "ofensas" contra la región en unas declaraciones que ofreció la semana pasada en EE.UU. en las que señaló que América Latina es como un "perro simpático dormido".



"Yo, a nombre del pueblo venezolano, y lo digo y me atrevo, a nombre de toda América Latina y El Caribe, le hago un llamado al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a que públicamente se retracte y rectifique estas declaraciones ofensivas para el gentilicio, para el sentimiento latinoamericano y caribeño", dijo.



Maduro hizo este exhorto desde un acto gubernamental que encabezó en el estado Monagas que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, en las que señaló que las declaraciones que dio su par peruano hace una semana, son "una barbaridad".



"Absolutamente inaudito lo que dice este presidente de Perú, que América Latina es un perro echado, ¿ustedes habían visto alguna vez a algún líder, algún latinoamericano que dijera de nosotros mismos que somos unos perros echados, que no somos tomados en cuenta por las elites de Estados Unidos porque estamos echados?", comentó.



Criticó que Kuczynski diga que América Latina es "un perro echado, simpático, gracioso" y que a continuación, supuestamente haya agregado: "Salvo Venezuela que se porta mal".



"Señor Pedro Pablo Kuczynski, anótelo allí, Venezuela no es que se porta mal, es que aquí estamos haciendo una revolución de independencia, de dignidad (...) y la vamos a seguir haciendo", apuntó.



Pidió a su par peruano "reflexionar" pues "apenas acaba de llegar a la Presidencia", "con votos prestados" y no "por fuerza propia".



"Se lo decimos con dignidad, rectifique, porque usted ha ofendido el gentilicio de los latinoamericanos y caribeños y sobre esas ofensas vienen detrás quienes quieren dominarnos, reconquistarnos, engullirnos, frente a la debilidad de gobernantes de la derecha en América Latina", agregó.



También le pidió rectificar en su "política intervencionista equivocada sobre la revolución bolivariana".



El 25 de febrero pasado Kuczynski ofreció unas declaraciones durante un homenaje que recibió en la estadounidense Universidad de Princeton, donde cursó estudios, en las que señaló que Estados Unidos se enfoca en las regiones que causan problemas y por ello "no invierte mucho tiempo en América Latina".



Indicó que esto se debía a que América Latina "es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela, ese sí es un gran problema".