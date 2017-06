Maduro pide "derrotar en las calles" la conspiración contra la Constituyente

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó hoy que se está gestando una conspiración contra las elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar la eventual nueva Carta Maga, y pidió unión "cívico militar" para "derrotar en las calles" este supuesto complot.



"Yo quiero alertar al pueblo de Venezuela, si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente (...) yo llamo a la unión cívico militar, a derrotar en las calles la conspiración", dijo en cadena obligatoria de radio y televisión.



El jefe de Estado venezolano aseguró que "algunos sectores de la derecha" han dicho que no van a permitir que se celebren las elecciones del próximo 30 de julio, fecha para la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó los comicios para escoger a los corredactores del nuevo y eventual ordenamiento jurídico.



Ante esto, Maduro preguntó al público presente en un acto gubernamental en Caracas si ellos "¿se van a dejar imponer la dictadura de la derecha?", y les exhortó a estar "alerta a los traidores".



"Alerta a la traición, pueblo al combate, pueblo a la batalla", agregó, al tiempo que resaltó que el hecho de que el chavismo esté movilizado "en paz" no quiere decir que no están "preparados para la batalla de calle".



Maduro aseguró ayer que la oposición venezolana intentará "sabotear" estas elecciones, y advirtió que los delitos electorales están contemplados en las leyes venezolanas con penas de prisión.



"Si usted el día de las elecciones va al centro electoral y provoca un disturbio, va preso, compadre, y le pueden meter hasta 10 años y no lo va a salvar nadie, lo dicen las leyes", sostuvo ayer.



El pasado 1 de mayo Maduro convocó a un proceso constituyente para reformar la actual Carta Magna, alegando que es el "único camino" para lograr la paz en el país y derrotar el golpe de Estado que, asegura, perpetra de manera continuada la oposición a su Gobierno.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por su parte, ha rechazado participar en este proceso que califica de fraudulento y, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir en las calles, luego de más de dos meses desde que una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno, sacude al país.



Algunas de estas protestas han degenerado en hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía venezolana.