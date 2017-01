Presidente Maduro juramenta a Comando Antigolpe

AVN

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramenta este martes a los integrantes del Comando Antigolpe, instancia creada para preserva la paz y la estabilidad del país frente a las pretensiones golpistas de sectores conservadores.

"Estamos obligados a defender el derecho de nuestras familias, de la sociedad, y garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano. Solamente con paz, convivencia y unión, Venezuela puede transitar su propio camino al desarrollo económico, cultural, educativo y político. Hay un solo camino y es el de la paz para hacer una revolución y avanzar", aseveró el Jefe de Estado, durante una transmisión desde el salón presidencial del Aeropuerto de Maiquetía, en el estado Vargas, en el centro del país.

El comando es presidido por el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami. Lo acompañan en la tarea la ministra para el Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

También participan en esta instancia el diputado socialista Diosdado Cabello; el director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), mayor general Gustavo González López; el comandante general de la Milicia Bolivariana, mayor general César Vega González; el jefe de Casa Militar, Iván Hernández Dala; y el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin García.

Esta instancia, que además contará con el respaldo de los organismos de seguridad y defensa de la nación, se encargará de aplicar las medidas preventivas y correctivas contra los sectores golpistas y terroristas del país.

Tendrá comandos regionales en las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi) y en las 24 entidades del país.

Oposición

Maduro dijo que la oposición venezolana no respeta las reglas de la Constitución y están empeñados en destruir el país.

"No respetan las reglas de la Constitución, quieren destruir al país, no se lo hemos permitido y ahora estamos más decididos a no permitírselos", afirmó el mandatario.

El jefe de Estado venezolano partirá a Nicaragua para el acto de toma de posesión de su homólogo, Daniel Ortega.