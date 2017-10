01:07 PM El proceso cuenta con 1.540 observadores nacionales de la Organización No Gubernamental Asamblea de Educación y Proyecto Nación, así como con 70 acompañantes internacionales

AVN / Redacción web

Caracas.- 99,92 % de las mesas electorales funcionan con normalidad este domingo en los comicios regionales, así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, durante una rueda de prensa en la sede principal del organismo, en Caracas, donde precisó que se pudo constatar en un recorrido que el proceso de la herradura tarda apenas pocos segundos.

Asimismo, Lucena aseguró que en lo que va de jornada no se ha presentado ninguna situación irregular. Explicó que hasta los momentos no se sabe la cantidad de votos nulos, porque aún los resultados no han sido transmitios.

Para estos comicios, donde se miden 16 partidos políticos, están convocados 18 millones 094 mil 065 votantes, pertenecientes a los 23 estados del país, quienes se distribuyen en 13.559 centros de votación, que se traduce en 30.274 mesas.

El proceso cuenta con 1.540 observadores nacionales de la Organización No Gubernamental Asamblea de Educación y Proyecto Nación, así como con 70 acompañantes internacionales.