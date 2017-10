Agredieron y robaron a Vanessa Senior al salir de su centro de votación

Redacción Web

Caracas.- Vanessa Senior, humorista venezolana, fue agredida y despojada de sus pertenencias luego de que ejerciera su derecho al voto durante las elecciones regionales de este domingo 15 de octubre.

A través de un video dijo que dos motorizados la golpearon en varias oportunidades y le quitaron el teléfono celular mientras grababa un video. Precisó que, al intentar defenderse, le partieron la boca de un golpe. El hecho ocurrió en la avenida Sanz de El Marqués.

Senior aseguró que se encuentra indignada y muy golpeada. Señaló que durante el ataque nadie la ayudó y la policía no se encontraba en el lugar.

“Salgan a votar por favor, sigo apostando a Venezuela a pesar de lo que acabo de vivir, los golpes que me dio ese tipo no me detienen”, expresó la artista.