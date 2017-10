Maduro llama a votar "con mucha conciencia para consolidar la paz"

06:38 AM El mandario recordó que no sufragará en estos comicios por estar inscrito en el municipio caraqueño Libertador, la única jurisdicción que no escoge gobernador

AVN

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este domingo a los ciudadanos a "votar con mucha conciencia" en la elección de gobernadores que se celebra este domingo "para consolidar la paz".



"Todos vamos entonces a votar con conciencia, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha convocado esta primera elección que convocan ellos con su poder plenipotenciario", dijo el mandatario desde el palacio presidencial de Miraflores, en una alocución que fue transmitida por el canal estatal VTV.



Destacó que esta es la elección número 22 que celebra Venezuela desde que se instauró la llamada revolución bolivariana en 1999.



"Debemos demostrar que somos un país democrático, han dicho que somos una dictadura, no, somos un pueblo democrático, rebelde, con un sentido igualitario, del honor, de la libertad", prosiguió.



Maduro recordó que no votará en estos comicios por estar inscrito en el municipio caraqueño Libertador, la única jurisdicción que no escoge gobernador, por lo que cerca de dos millones de electores no están incluidos en el total del censo habilitado para votar, 18.094.065 personas.



"Con las gobernaciones vamos a consolidar la paz en función del camino de la recuperación de la prosperidad económica. Vamos a votar por fortalecer el camino que nos ha señalado la ANC, y el camino es la paz" dijo y agregó que estará pendiente de "la maquinaria 4x4", una estrategia de movilización que usa el chavismo en elecciones.



La ANC, integrada únicamente por oficialistas y señalada de fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional, es rechazada por la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



El Gobierno ha dicho que quien participe en los comicios de este domingo estará reconociendo la ANC, algo que la MUD ha negado en reiteradas ocasiones y ha denunciado que esto forma parte de una estrategia del chavismo para estimular la abstención.