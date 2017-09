Anuncian condiciones para la campaña electoral de gobernadores

EFE

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció hoy las condiciones por las que se deben regir las campañas electorales de los candidatos a gobernadores, que comenzará mañana y culminará el próximo 12 de octubre.



"El lapso para la ejecución de actividades proselitistas para estos comicios finalizará a las doce de la noche del jueves 12 de octubre, de acuerdo con lo estipulado en las Normas de Campaña Electoral para las Elecciones Regionales, aprobadas por el CNE", dice un comunicado del Poder Electoral.



El organismo estatal recordó que, según la normativa, las organizaciones con fines políticos y los candidatos podrán "contratar la difusión de propaganda electoral a través de los prestadores de servicios de televisión pública y privada".



Sin embargo, destacó que la contratación de estos servicios debe cumplir con algunas normas, entre ellas que la difusión de la propaganda a través de la radiodifusión sonora, tanto nacional como regionalmente, sea de hasta cuatro minutos diarios, "no acumulables por prestador de servicio".



Para los medios televisivos de señal abierta "se permitirá un tiempo máximo de tres minutos diarios por prestador, no acumulables".



"Los prestadores de servicios de televisión por suscripción podrán difundir la propaganda electoral de conformidad con la ley y durante un máximo de tres minutos no acumulables por cada canal, incluidos en su oferta total de canales", agregó el texto.



En los medios impresos de formato estándar los espacios para la propaganda electoral serán de hasta media página diaria, mientras que los formatos tabloide establecen una página; ambos no acumulables.



Por último, el CNE prohíbe la contratación y difusión de propaganda electoral a través de las redes de telefonía fija y móvil, distinta a los mensajes de textos.



Este sábado comienza la campaña electoral para quienes se hayan postulado como gobernadores a los 23 estados, y las elecciones serán el próximo 15 de octubre.



Estos comicios, que en principio debieron celebrarse en diciembre de 2016, se llevarán a cabo en medio de una tensión política entre el Gobierno que afirma que hay un proceso de diálogo con la oposición, mientras el antichavismo rechaza tal posición y sostiene que hasta que no se cumplan ciertas condiciones no habrá diálogo.