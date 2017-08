Asamblea Nacional Constituyente evaluará adelantar los comicios regionales para octubre

EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional Constituyente presentó la propuesta de adelantar las elecciones regionales para el mes de octubre. Así lo informó la presidenta de este organismo, Delcy Rodríguez, luego de que los constituyentes Earle Herrera, María León, Jorge Pérez y Julio Chávez, alzaran su voz este viernes en el hemiciclo protocolar con respecto al tema.

Sin embargo, Rodríguez decidió que esta discusión continuará mañana en una nueva sesión ordinaria.



Esta propuesta surgió en medio de una sesión especial en la que los constituyentes ratificaron a cuatro de las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), todas afines al Gobierno.



El rector Luis Emilio Rondón, el único del Poder Electoral que es crítico con el Gobierno y que tachó de inconstitucional la elección de la ANC, no fue ratificado aunque se desconoce la intención de los constituyentes al omitir su nombre en el acto de este viernes.



La oposición venezolana, que no participó en la elección de la ANC el pasado 30 de julio por considerar fraudulento ese proceso, ya inscribió candidatos en las 23 entidades del país y ve posibilidades de recuperar varios de sus feudos arrebatados en 2012 por el chavismo gobernante.



No obstante, una parte de la militancia antichavista rechaza participar en esta contienda por estar organizada por el mismo CNE "fraudulento" que avaló la votación de la Constituyente.



La legitimidad de ese cuerpo ha sido cuestionada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y buena parte de la comunidad internacional, especialmente luego de que la empresa Smarmatic, encargada del recuento de votos en el país, denunciara que el CNE manipuló el dato de participación el 30 de julio al agregar "al menos un millón de votos".



En los últimos meses, una decena de dirigentes opositores, potenciales candidatos a las elecciones regionales, han sido condenados a prisión o inhabilitados políticamente por el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General, respectivamente.



Entretanto, el constituyente Diosdado Cabello, uno de los portavoces más poderosos del chavismo, ha propuesto que quienes quieran participar en estos comicios tengan una "carta de buena conducta" expedida por la ANC, que los exima de hechos de violencia política.



Esta propuesta, que no ha sido aprobada en el seno de la Asamblea Constituyente, podría dejar sin oportunidad a varios dirigentes opositores que llamaron a protestar contra el Gobierno en los últimos meses.