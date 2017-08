Canciller venezolano se reunió con encargado de negocios de EE.UU. en Caracas

Caracas.- El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se reunió hoy con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenny, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurase que su Gobierno no descarta aplicar una "opción militar" ante la crisis en el país caribeño.



El encuentro se produjo en el marco de una convocatoria hecha por el ministerio de Exteriores de Venezuela al cuerpo diplomático que hace presencia en el país y que, según el canal estatal VTV, logró reunir a 62 representantes de gobiernos y organismos internacionales para denunciar la "amenaza" de Trump.



"Conversamos con el encargado de negocios de los EE.UU., por supuesto nos dijo 'no compartimos parte de lo que usted ha dicho' pero yo le dije: '¿qué vía quieren ustedes? ¿La del diálogo? Aquí está nuestra mano. ¿Quieren otra vía? Bueno, estaremos aquí también para defender la patria y para enfrentarlos en cualquier terreno'" contó Arreaza ante periodistas.



Sin embargo, el jefe de la diplomacia venezolana hizo votos para que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda "recomponer las relaciones de respeto" no solo con Estados Unidos, sino con todos los países que en los últimos meses han criticado sus decisiones, especialmente la instalación de una plenipotenciaria Asamblea Constituyente.



En la reunión Arreaza explicó a los diplomáticos las acciones de Washington contra Caracas desde 2015 cuando decretó a Venezuela una amenaza "inusual y extraordinaria" y, aseguró, "recibimos con mucho beneplácito la solidaridad de prácticamente todos los representantes diplomáticos y de organismos internacionales que nos acompañaron".



Por ello, consideró que es "el momento de la unidad" en la región e insistió en la necesidad de concretar una cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), una propuesta que ya hizo Maduro pero que hasta ahora no se concreta.



Trump dijo este viernes que su Gobierno no descarta una "opción militar" para resolver el "lío muy peligroso" que atraviesa Venezuela, sumida en una oleada de protestas que ha dejado más de 120 fallecidos.