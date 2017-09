Chavismo perderá elecciones regionales y presidenciales, según analista

EFE

Caracas.- El presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que el chavismo gobernante en el país desde 1999 perderá los comicios regionales previstos para octubre y la elección presidencial que debe realizarse a finales de 2018.

"El gobierno venezolano no puede ir a unas elecciones presidenciales en condiciones normales y ganar, no existe, (...) no puede ganar", dijo el economista durante una entrevista con el canal privado Globovisión, en la que consideró "prácticamente imposible" que el presidente Nicolás Maduro sea reelegido.

"Como tampoco es verdad que (el oficialismo) puede ganar una elección regional. Las va a perder", prosiguió.

León cree que la crisis política y económica que viene sufriendo Venezuela en los últimos años, así como la deslegitimación internacional de los últimos meses, ha mermado el apoyo popular que permitió a la llamada revolución bolivariana ganar casi 20 elecciones en las últimas dos décadas.

Sin embargo, León cree que el Gobierno todavía "puede reducir la potencia de la oposición" y "el esplendor del triunfo" en las urnas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inhabilitando a dirigentes políticos -como ha venido ocurriendo-, o apostando por la abstención de los electores.

"El triunfo opositor de todas formas va a ocurrir (...). El Gobierno tiene un mundo que está encima de él y que le está complicando la vida", agregó.

El analista calcula que en las elecciones de gobernadores que se celebrarán el 15 de octubre próximo "en el peor de los casos participará el 50 %" del censo electoral.

Solo el 17 % de los ciudadanos apoya la gestión del presidente Maduro, mientras que el 80 % evalúa de forma negativa al gobernante, según un sondeo de Datanálisis difundido el mes pasado.