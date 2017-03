CNE: Partidos venezolanos que no obtengan 0,5% de apoyo serán cancelados

La norma señala que todas aquellos partidos que no reúnan una militancia equivalente al 0,5 por ciento del registro electoral en un mínimo de 12 entidades "deberán ir a un proceso administrativo de cancelación", aseguró D'Amelio, una de los cinco rectores del Poder Electoral del país caribeño durante una entrevista con el canal estatal VTV.



Desde hace casi dos semanas, medio centenar de organizaciones políticas, la mayoría de ellas de oposición al Gobierno, que no participaron en las últimas elecciones, comenzaron a certificar ante el CNE su militancia activa a través de un proceso automatizado en el que los simpatizantes deben acudir personalmente a mostrar su apoyo.



Este 0,5 por ciento debe acudir hasta un punto del CNE habilitado en su jurisdicción para certificar su "manifestación de voluntad" en favor de esa organización durante el tiempo establecido para ello, que es de seis partidos políticos por cada fin de semana.



El proceso de legalización es un requisito para poder presentarse a futuras elecciones que deben cumplir aquellas organizaciones que no han postulado candidatos en las últimas elecciones o que obtuvieron un total de votos menor al equivalente al 1 por ciento del padrón electoral, de aproximadamente 19 millones de electores.



Este es el caso de la mayoría de los partidos de oposición en Venezuela que durante las últimas elecciones declinaron postular candidatos por sus respectivas organizaciones para presentarse con candidaturas unitarias con la alianza MUD como único partido.



De esta manera, el único solvente por el momento para presentarse a unas elecciones es la alianza, aunque sobre esta pesa un proceso de investigación por el supuesto fraude en la recolección de firmas para la solicitud del referendo revocatorio.



"La norma señala que si usted no pudo obtener el 1 por ciento en el proceso electoral va a un proceso de renovación, esta es su segunda oportunidad", indicó la rectora.



Los opositores han criticado el proceso de legitimación y han culpado a las autoridades electorales de complicar el trámite para afectar a las organizaciones políticas opositoras al chavismo, una acusación que D'Amelio desestimó.



"Por ejemplo, en Amazonas sólo debes tener 512 militantes para cumplir con la meta pero si no cumples con los 12 estados mínimos tienes que ir a un proceso administrativo de cancelación de organización con fines políticos", señaló.



El CNE iniciará también un proceso de impugnación "para que la persona con su número de cédula se localice si ciertamente está inscrito en el partido que desea o fue utilizado su nombre", informó también la rectora.