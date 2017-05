Conferencia Episcopal Venezolana insiste en elecciones tras reunirse con Gobierno

Caracas.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó hoy su rechazo a la redacción de una nueva Constitución en el marco de la convocatoria del presidente, Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente, e insistió en que lo que el país necesita son elecciones.



Luego de un encuentro con los representantes de la Comisión Presidencial para la Constituyente, los obispos reiteraron que este proceso "es innecesario" por dos razones, por una parte que la Carta Magna "lo que necesita no es una reforma sino pleno cumplimiento", dijo a la prensa el presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón.



La segunda razón que esgrimió es que "lo que el pueblo necesita" y "reclama" es "comida, medicina, seguridad, paz y elecciones justas".



Los máximos representantes de la Iglesia venezolana accedieron a recibir a los miembros de la comisión luego de que el Gobierno reclamara en reiteradas oportunidades la negativa de los obispos por escuchar las motivaciones y objetivos de Maduro para la convocatoria desconociendo, dijo, el pedido del papa Francisco.



Padrón indicó hoy que la CEV ha asumido "una actitud de escucha" que supuestamente era lo "fundamental" y que este punto se cumplió "cabalmente".



No obstante, acompañó el pedido del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en el que indica que "un camino necesario para resolver la crisis en Venezuela, son las elecciones", dijo el también arzobispo de Cumaná.



Otra de las acciones que la CEV consideró necesarias fue la de "abrir una posibilidad de que Cáritas de Venezuela pueda ser un instrumento para llevar a nuestro pueblo comida y alimento".



Además ha solicitado que se le permita a los religiosos visitar a los privados de libertad que tienen restricciones de visitas "porque ellos y sus familias necesitan consuelo, fortaleza y un trato muy humano".



El líder religioso, sin embargo, ha considerado que el encuentro de hoy "rompe algunas barreras que se oponen al diálogo, al encuentro", y podrían permitir que este acercamiento "se prolongue en una forma mucho más concreta para el servicio del pueblo".



Por su parte, el ministro Elías Jaua, que preside la Comisión Presidencial, aseguró que el encuentro sirvió para aclarar las dudas de la Iglesia católica, entre ellas que "no se trata de una constituyente comunal sino una Asamblea Nacional Constituyente, de iniciativa ciudadana, que va a ser electa por voto directo, secreto, y universal".



Jaua, que declaró a los periodistas luego del encuentro, aseguró además que se celebrarán "elecciones presidenciales en el 2018", que es cuando vence el mandato constitucional de Maduro.



Dijo que la Iglesia "no es un partido político, y no le corresponde participar en el proceso constituyente, simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente".