D'Amelio: Proceso de comicios regionales está "interrumpido"

"En estos momentos está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales) hasta tanto el proceso de renovación no concluya porque tú no puedes violar los derechos de esas organizaciones con fines políticos que quieren postular en el proceso", dijo D'Amelio a la emisora privada Unión Radio.



Asimismo, explicó que la renovación de las organizaciones podría culminar "aproximadamente el 21 del mes de junio", porque hay una fase "de reparo" en la que el CNE le dará la posibilidad a los partidos de "subsanar" lo que les falta.



Posteriormente habrá un proceso de "impugnación" para que los militantes de los partidos corrijan su inscripción en caso de haber alguna equivocación.



La rectora indicó que aunque el proceso culmine en esa fecha no puede decir "en este momento" que durante ese mismo mes de junio el CNE se reunirá para tomar las decisiones sobre la convocatoria a elecciones porque, a su juicio, hacer esa afirmación sería "irresponsable".



Por otro lado, recordó que el pasado 21 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que se establece que los partidos que no se renueven "no podrán participar en ningún proceso electoral".



Según el anuncio hecho por el CNE el pasado martes, son 59 organizaciones políticas las que deberán ir al proceso de renovación, ya que o "no participaron en los dos últimos procesos electorales" o "no alcanzaron una votación equivalente a 1 % de los sufragios emitidos" en esos procesos.



En ese sentido, D'Amelio indicó que solo hay cinco partidos legítimos y que no deberán ir a este proceso, que son la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), el partido Puente, la organización IPP (Independientes por el Progreso) y UPP89 (Unidad Política Popular 89).



La rectora explicó que las dos primeras están vigentes porque "cumplieron con el 1 % en más de doce entidades".



Por su parte, las otras tres organizaciones son legítimas porque el CNE decidió incluirlas luego de que no pudieran presentar su postulación debido a que el ente electoral no publicó en gaceta oficial la constitución de esos partidos cuando solicitaron su inscripción.



El pasado miércoles, el también rector del Poder Electoral Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros del directorio afín a la oposición, afirmó que el proceso de renovación de los partidos políticos no impide la celebración de las elecciones regionales y municipales este año.



En esa oportunidad, Rondón expresó que "no hay razón para que el periodo de renovación de nóminas de las organizaciones políticas afecte la convocatoria, cronograma y realización de las elecciones regionales".



Los comicios regionales debieron realizarse en diciembre del año pasado, según lo establece la Constitución, pero el pasado 18 de octubre la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que las elecciones de gobernadores y alcaldes se realizarían en el primer y segundo semestre de este año, respectivamente.