El proceso de ensayo electoral realizado este domingo, de cara a los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), evidencia el "talante de la población electoral del país, que acudirá en paz a la jornada del 30 de julio", expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

"No me sorprende que el país esté participando en sus actividades políticas en gran tranquilidad, porque eso es lo que somos. El 30 de julio Venezuela va a ir a votar en paz", expresó, en transmisión de Telesur.

Luego de participar en el ensayo nacional, Lucena informó que la plataforma electoral ha funcionado con total normalidad. Se han verificado los procesos internos y logísticos del proceso comicial durante la jornada.

"La plataforma electoral ha estado funcionando muy bien, la participación ha estado bien. Este ensayo para nosotros (Poder Electoral) sirve para probar procesos internos y de logística, y para el pueblo de Venezuela sirve para familiarizarse con sistema que se implementará el próximo 30 de julio", indicó.

Respecto a la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad (MUD), la rectora indicó que esto es "un ejercicio político sin consecuencias jurídicas", y recordó que el proceso de convocatoria a referendo revocatorio que llevó adelante la oposición en 2016, fue anulado por decisión de la propia dirigencia opositora.

"Ellos (la MUD) hicieron una solicitud. La tuvieron que hacer cuatro veces. Las atendimos inmediatamente y se comenzó el proceso de solicitud (de referendo). Luego hubo una serie de delitos y fraudes en la recolección de las manifestaciones de voluntad que nosotros (CNE) definimos y pasamos al Ministerio Público. Se hicieron demandas ante los tribunales competentes, y nosotros continuamos con el proceso hasta que un tribunal nos ordenó suspender, y así lo hicimos, por la existencia de 680.000 manifestaciones de voluntad que se hicieron en fraude a la ley", detalló.

Lucena ratificó que sólo los partidos y organizaciones políticas que pasaron de forma satisfactoria el proceso de renovación de las nóminas para su validación, podrán participar en las próximas elecciones regionales del 10 de diciembre.

"En relación con las elecciones convocadas para diciembre, debemos recordar que algunas organizaciones con fines políticos no participaron en diferentes procesos electorales, y las que lo hicieron no alcanzaron el 1% de los votos. Existe una Ley (de partidos políticos), que es de 1964, que establece que los partidos que caen en estos dos criterios deben atravesar un proceso de validación de sus organizaciones. 61 organizaciones, en los meses de marzo abril y mayo, estuvieron participando en la validación y recolección de firmas en respaldo a sus organizaciones. Aquellas que alcancen el número conforme a la ley pueden participar en las elecciones regionales, las que no, quedan en estatus de ilegalidad automáticamente", explicó.