Intento de constitucionalizar comunas niega referendo de 2007

Sofía Nederr

Caracas.- En agosto de 2007, Hugo Chávez, entonces Presidente de la República, presentó un proyecto de reforma constitucional que planteaba, entre otros aspectos, incluir en la Carta Magna la figura de las comunas y las misiones desarrolladas por su gobierno. Ante la Asamblea Nacional, Chávez argumentó que las estructuras del viejo Estado habían quedado intactas al aprobarse la Constitución en 1999 y “torpedean el desarrollo del poder popular que es el que da origen a los consejos comunales”.

Sobre los programas sociales del Ejecutivo el comandante insistió en que debían estar consagrados en el texto fundamental “para que no dependan de un gobierno u otro”.

Pese al impulso revolucionario a la reforma, el 2 de diciembre de 2007, en el referendo constitucional, el pueblo rechazó los cambios propuestos cuando el No se impuso ante el Sí.

Casi una década después, la Asamblea Constituyente Comunal anunciada por el presidente Nicolás Maduro rescata la intención de constitucionalizar las misiones y grandes misiones, así como las nuevas formas de democracia participativa como las comunas, los consejos comunales y los consejos de trabajadores.

Los constitucionalistas Luis Alfonso Herrera y Gustavo Linares Benzo señalan que la incorporación de estas estructuras es un desconocimiento de la voluntad popular y apuntan hacia la consolidación del totalitarismo tras la promesa de conceder más poder al soberano.

“El desplazamiento de las unidades políticas previstas en la Constitución por las comunas y los consejos de trabajadores siempre ha sido un objetivo de este régimen neocomunista y militarista. Ese objetivo estaba presente en el proyecto de reforma constitucional de 2007, está en el Plan de la Patria Socialista 2013-2019 y ahora se plantea de nuevo en este acto de fuerza –el decreto por el que se pretende convocar la elección de una Constituyente comunal. Es la forma de acabar con la división territorial del Poder Público, la forma federal del Estado y la descentralización. Y en definitiva, con las elecciones de cargos públicos”, indicó Herrera, coordinador de Parlementemos y director de la asociación civil Un Estado de Derecho.

Herrera cuestionó la insistencia del Ejecutivo en instaurar los aspectos que fueron rechazados de forma contundente en 2007.

“El desconocimiento es doble: primero, porque los ciudadanos ya dijeron que no a la propuesta y sin embargo se las pretende imponer sin referendo y sin elecciones universales de esos eventuales constituyentes; segundo, porque con ellas se pretende despojar de más autonomía política y de derechos fundamentales a las personas, a través de un órgano que no es la Asamblea Nacional Constituyente regulada por los artículos 347 y 348 de la Constitución”, explicó.

Caja de pandora

El constitucionalista Linares Benzo destacó que el decreto sobre la Constituyente, que Maduro consignó ante el CNE el jueves, “es jurídicamente fascinante porque reconoce que las comunas no están en la Constitución. El Gobierno ha dicho una y otra vez que están allí”.

Cree que Maduro abrió la caja de pandora al pasar por encima del legado de Chávez, aunque en el decreto se señala que se preserva la herencia del presidente, y porque un proceso constituyente abre la puerta para cualquier cosa que se plantee. Linares Benzo sostuvo que la oferta presidencial es un parapeto porque las comunas, en la práctica, no tendrán el poder que se anuncia.

“Consolidar el Estado comunal, no se les da verdadero poder político a las comunas. Dónde está el jefe de una comuna defendiendo su organización desde el inicio de las protestas. Las comunas son entidades de beneficencia, sólo les dan real para que lo repartan, como hacen con las cajas de comida, pero no tendrán peso en el poder central. Pretenden que las comunas sean entes políticos a los que se transfieren competencias de estados y municipios. Pero son administrativos, no para dictar leyes, por ejemplo”, afirmó.

Linares Benzo subrayó que detrás de esto está la profundidad ideológica y viene del leninismo, de los soviets, es decir, las comunas rusas, de las estructuras en Cuba. En esos países la legitimidad de las comunas no dependía del pueblo, los gobernantes asumieron que aunque la mayoría no estaba con ellos, ellos representaban al pueblo, al soberano”.

Indicó que las comunas no son electas por el voto popular como si ocurre con las entidades políticas que están en la Constitución: el presidente, los gobernadores, los legisladores estadales, los alcaldes y los concejos municipales, así como los diputados de la Asamblea Nacional.

Antonio Canova, también constitucionalista, expresó que en ninguna nación del mundo occidental existe la figura de las comunas. Refirió que bajo estas asociaciones de carácter tumultuario, el Gobierno busca someter a los ciudadanos.

“La Constituyente comunal es una vía fraudulenta para concentrar todos los poderes y que dependan del Presidente. Debió hacerse un referéndum consultivo para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo con este proceso. Las comunas dependen de Maduro, un gentío sometido al Gobierno que desde arriba dé órdenes y recursos, someter a la gente que cree tiene el poder”.

Canova afirmó que se quiere acabar con la autonomía de las gobernaciones y alcaldías: “Buscan barrer con todo”.

Los constitucionalistas señalaron que el voto directo, universal y secreto es incompatible con el proyecto socialista del gobierno y se manifiesta en la convocatoria a una constituyente comunal.

“El Estado comunal es el fin de la democracia”, dijo Linares Benzo.

Herrera aseguró que con el Estado comunal se consolidaría el totalitarismo, “que el régimen neocomunista necesita imponer para mantenerse indefinidamente en el poder”.