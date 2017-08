Leopoldo López está de acuerdo con participar en regionales, dice su esposa

Caracas.- Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, dijo hoy que su marido está de acuerdo con participar en las elecciones regionales que se celebrarán el próximo octubre, debido a que no ve "otra forma de salir" del "desastre que vive Venezuela sino con el voto popular".



"Leopoldo dice que hay que participar, que los venezolanos quieren votar, quieren salir de este desastre de forma pacífica. No vemos otra forma de salir del desastre que vive Venezuela sino con el voto popular", dijo Tintori al ser preguntada sobre la posición de su esposo con respecto a los comicios regionales.



Durante una rueda de prensa, indicó que aunque no confían en el sistema electoral actual, creen en la gente, en los venezolanos y "en la defensa del voto".



Explicó que para las elecciones Legislativas del 2015, cuando la oposición obtuvo una victoria contundente, la oposición tampoco confiaba en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que en esos comicios hubo "testigos de mesa" por parte del antichavismo, se defendió el voto y hubo "92 testigos internacionales".



"Leopoldo siempre ha dicho, al igual que su partido: calle y voto, voto y calle. Siempre lo han dicho, su lucha es electoral, su lucha es pacífica, su lucha es constitucional", agregó Tintori.



La participación de la oposición en las elecciones regionales en Venezuela ha sido cuestionada por algunos de sus seguidores, debido a los recientes señalamientos al CNE por supuestamente cometer un "fraude" en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, unos comicios en los que el antichavismo no participó.



Sin embargo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la que forma parte López, ha tomado la decisión de ir a estos comicios de los que solo se sabe que se realizarán en octubre, aunque el CNE no ha anunciado una fecha exacta.



Por otro lado, Tintori se refirió a los días que pasó su esposo en la prisión militar de Ramo Verde luego de que fuera sacado de su casa tras la medida de "casa por cárcel" y dijo que lo que vivió López fue un "secuestro" porque "lo engañaron le dijeron que le iban a tomar una foto y cuando bajó se lo llevaron en un carro descalzo".



"Pasó cinco días en Ramo Verde, fueron cinco días que fueron horrorosos, traumatizantes, fueron cinco días de tortura, de aislamiento, cinco día donde lo dejaron en una celda sellada donde no había nada y ni siquiera le dejaron una biblia", afirmó.