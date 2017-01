López sugiere "recuperar el voto popular" como ruta para 2017

El pueblo venezolano "está agobiado" por "problemas básicos, pero también está asfixiado (...) por una dictadura que busca suprimir nuestras libertades. Frente a esto, nos corresponde definir una meta y orientar una ruta común y unitaria para el 2017: Recuperar el voto popular y salir de la crisis", dice López en una carta difundida hoy.



En el texto, el opositor señala que "el no tener una postura clara", "firme y sistemática, acerca del tipo de régimen" al que, dice, se enfrenta la población venezolana, "ha permitido el avance de la dictadura y la destrucción del país".



"Necesario es tener una visión clara de hacia dónde vamos y asumir los riesgos para llegar allí. Nos guste o no, entramos en una fase distinta, una fase de resistencia. Nuestra actitud ante esta dictadura violadora de los derechos humanos tiene que ser de permanente irreverencia, debemos desafiarla y promover un cambio profundo", añadió.



López señala que "dadas las circunstancias" que vive la población, no se puede "asumir una timidez paralizante que impida que la oposición en su conjunto sea de manera creíble una opción de cambio".



Asimismo, destaca que tampoco se puede ser "presa de un miedo paralizante" que impida tomar decisiones que impliquen riegos, pues considera que ese temor ha sido un elemento fundamental para la permanencia en el poder del Gobierno chavista.



"Si no logramos derrotar ese miedo, no tendremos la capacidad de concebir y liderar un proceso de cambio".