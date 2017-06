Maduro oficializará este lunes referendo aprobatorio para nueva Constitución

"He decidido incluir a partir de mañana en las bases comiciales para que la ANC al final de su trabajo lleve el nuevo texto constitucional a referendo aprobatorio, para que sea el pueblo de Venezuela el que apruebe con su voto la nueva Constitución", dijo Maduro en su programa semanal de televisión.



Las bases comiciales definen el modo en que se llevará a cabo el proceso constituyente y hasta ahora no contemplan la figura del referendo aprobatorio.



Fueron propuestas por Maduro y luego aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que este domingo propuso elegir a los redactores de la Constitución el próximo 30 de julio.



"Mañana publico en Gaceta Oficial, en las bases comiciales, y mañana entregaré a la directiva del CNE la nueva consideración constitucional", agregó el mandatario.



Maduro aseguró el viernes que al final del proceso de redacción de la nueva Constitución propondrá "de manera expresa" que se haga un referendo consultivo "para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada, o si no está de acuerdo".



Esta declaración surgió horas después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidiera una "aclaratoria" a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el fallo en el que se da carta blanca a Maduro para convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar previamente a un referendo.



"Lo digo seguro como que lo voy a vivir y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no", agregó el jefe de Estado, que señaló que la decisión de la Sala Constitucional que fue emitida ayer es una "orden", y que por ello hay que acatarla.



La oposición venezolana ha dicho que no participará en este proceso al que ha calificado como fraudulento y, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles, luego de que el pasado 1 de abril iniciara en el país una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado 65 muertos y más de mil heridos.