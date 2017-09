MUD debe lograr convencer sobre importancia de regionales

Sofía Nederr

Caracas.- Ayer se inició el lapso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para la campaña de los comicios para gobernadores. Este proceso culminará el 12 de octubre.

Analistas consideran que estos 20 días serán claves para que tanto el Gobierno como la oposición convenzan a los votantes de la trascendencia de este proceso, que se realizará en medio de una gran conflictividad política y social.

“Por definición estratégica el Gobierno va a crear cada vez más incertidumbre sobre las elecciones y propiciar una y otra vez el debate sobre la participación o no, lo cual es una competencia difícil para la oposición. El objetivo es provocar el crecimiento de la abstención más allá de los límites históricos y dificultar la conquista de las gobernaciones. El oficialismo no encontrará mejor contexto para rebanar la victoria de la oposición el 15 de octubre”, señaló el politólogo John Magdaleno.

Indicó que a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le toca combatir los obstáculos y la alteración de las reglas del juego electoral para motivar al voto y vencer al abstencionismo que, puntualizó, es la opción menos conveniente.

De allí que el politólogo considere que “el mensaje de la MUD debe centrarse en hablar con brutal sinceridad a la gente. Las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos no son fáciles. No son procesos sencillos ni hay soluciones mágicas. Se encaran, esencialmente, con claridad estratégica, con nitidez, pero sobre todo con mucha tenacidad, con mucha perseverancia. Los regímenes autoritarios no facilitan o permiten la transición a la democracia. O se produce un quiebre o un colapso, una intervención militar o transición negociada. Debe darse una fractura de la coalición dominante. Pero detrás de la abstención no hay ningún plan, no hay mayor elaboración estratégica”.

El politólogo sostuvo que la oposición debe hablar de forma directa a los electores. “Más gobernaciones equivale a mayor fortaleza para promover el cambio, se le quitan cuotas de poder al oficialismo. Con estas elecciones se generan momentos, se crea fuerza paras ese hito de las presidenciales del año que viene. Más allá de los cargos, estos comicios regionales son fundamentales para el cambio”.

El encuestador Félix Seijas Rodríguez puntualizó que el mensaje opositor en esta campaña de 20 días “tiene el reto de mostrar a la gente cómo encajan las elecciones regionales dentro del gran juego del cambio, cómo esto es parte de esa estrategia mayor. Estos comicios son una parada más, un elemento clave en ese propósito. La lucha por el cambio tiene diferentes frentes: el internacional, el de negociación y el electoral, entre otros. El fin es ir recuperando espacios y restar al poder del Gobierno, se le pone presión, lo obligas a hacer movimientos que tienen un costo ante la mirada de la comunidad internacional”.

Seijas Rodríguez dijo que la MUD tiene claro cuál es el blanco al que debe apuntar en la campaña, pero el asunto radica en las herramientas que emplee dadas las limitaciones de recursos de la alianza opositora respecto al oficialismo y la censura en los medios de comunicación. Subrayó que esta situación demanda un contacto más directo con el electorado.

Añadió que uno de los escollos que debe afrontar la oposición son las acusaciones de sus seguidores por iniciar las exploraciones para el diálogo con el Gobierno, pero explicó que esta vía era difícil de evadir dada la presión de la comunidad internacional.

“Los que llaman a no votar están renunciando a uno de los frentes más importantes. La oposición debe seguir trabajando y generando presión en todos los frentes. La suma de ello es lo que va acercando al objetivo. No hay atajos”.

Recursos

Félix Seijas Rodríguez explicó que la crisis del país pone en aprietos al Gobierno que ha perdido seguidores: “es tan cruda esa realidad que las personas que se han desprendido del Gobierno, ya no lo acompañan. Es difícil atraerlos. El gobierno tiene una manera de presionar para que la gente vaya a votar, pero no habrá nadie que vaya a votar por el oficialismo espontáneamente”.

Señaló que llevar a votar a la gente no es garantía de que el Gobierno tenga un voto a su favor. “El oficialismo tiene recursos no solo para llamar a su gente a votar, también para incrementar la desmovilización opositora mediante toda su maquinaria y afectar el ánimo del contrincante para que haya abstención. Por eso se han puesto trabas al proceso como la reubicación de los centros de votación”, alertó.

Francisco Castro, director de la asociación civil Súmate, dijo que el CNE no ha realizado campañas institucionales en los últimos procesos. Exhortó a la MUD a tomar medidas para evitar la desmovilización de los electores ante situaciones como la reubicación de los centros de votación.

Seijas Rodríguez señaló que la última referencia electoral del país son las parlamentarias de 2015, en las que pese a los escollos la MUD obtuvo la victoria. Indicó que, hasta ahora, más de 50% del electorado tiene intención de ir a votar.

El politólogo John Madgaleno sostuvo que el promedio de abstención en las elecciones de gobernadores desde 1989 hasta 2012 es de 47%.