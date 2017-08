Oposición irá a regionales unida, pero no con tarjeta de la MUD

EFE

Caracas.- La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy su decisión de ir a las elecciones regionales con candidatos unitarios que concurrirán con la tarjeta de sus partidos y no con la de la colación, debido a que temen que la misma pueda ser inhabilitada.



"La unidad decidió inscribir sus candidatos en esta oportunidad sólo a través de la tarjeta de los partidos políticos de la alianza que resultaron validados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo el dirigente y diputado Henry Ramos Allup en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.



Señaló que esta decisión se tomó debido a que "el régimen se estaba preparando para una nueva y monumental trampa (...) en estas elecciones arreglando desde ya la inhabilitación fraudulenta de la tarjeta de la MUD en todos los estados del país pocos días antes de los comicios".



Asimismo, Ramos Allup destacó que pese a esto irán a las elecciones con candidatos unitarios y para ello "se realizarán elecciones primarias" en varios estados del país, pues en Nueva Esparta, Anzoátegui y Vargas ya hay un "consenso".



"El régimen no se saldrá con la suya", agregó.



El pasado 7 de agosto, el CNE anunció la lista de partidos políticos que podrán inscribirse en las elecciones a regionales, entre los que están cinco organizaciones que conforman la MUD, y adelantó que no permitirá presentarse a la coalición opositora en siete de los 23 estados del país.



Tras esto, la oposición venezolana formalizó varias candidaturas para las Gobernaciones en el país.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha saludado que la oposición participe en estos comicios después de que tacharan de fraudulento al CNE por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque el chavismo ha criticado que hayan inscrito a distintos candidatos en varios estados.