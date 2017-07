Rectora del CNE: abren cerca del 80 % de los centros para elección de ANC

Caracas.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó hoy de que cerca del 80 % de los centros de votación dispuestos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) han abierto sus puertas.



Lucena explicó que ese porcentaje no incluía a los estados sureños Amazonas y Bolívar, así como Delta Amacuro, donde el promedio es "un poco más bajo" por ser zonas "de difícil acceso".



La presidenta del CNE dijo que a las 07.15 am "casi el cien por ciento" de los operadores de las máquinas de votación, así como los técnicos de soporte y miembros de las mesas electorales, se habían incorporado a sus puestos de trabajo "en todo el país".



Lucena añadió que asimismo estaban abiertos los centros de contingencia, habilitados por el CNE para atender a los votantes que tengan problemas para sufragar debido a las protestas antigubernamentales que sacuden desde hace cuatro meses el país y que hoy también han sido convocadas por los opositores del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



"Estamos votando con gran tranquilidad, no tenemos reportes grandes de disturbios ni de nada de esas malas noticias, ni de intento de interrupción (de las votaciones)", afirmó Lucena.