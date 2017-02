TSJ suspendió elecciones estudiantiles de la UCV

Las elecciones de centros universitarios de las diferentes facultades de la UCV estaban fechadas para el próximo viernes y la plataforma, así como los diferentes candidatos, estaban listos para celebrar estas votaciones.



El fallo, fechado este martes, y dictado por la Sala Electoral del TSJ señala que se "ordena la suspensión del proceso electoral correspondiente a las elecciones de representantes estudiantiles ante el cogobierno universitario de la Universidad Central de Venezuela para el período 2017-2018".



La decisión responde a una acción de amparo constitucional "conjuntamente con solicitud de medida cautelar" interpuesta por un grupo de estudiantes de Sociología de la UCV.



El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias, rechazó la decisión y escribió en su cuenta de Twitter: "En la UCV no manda la dictadura, mandamos los universitarios. Tendremos acciones contundentes en defensa de nuestras elecciones estudiantiles".



Para el dirigente estudiantil la decisión responde a un mandato del Gobierno de Nicolás Maduro que, asegura, "tiene pánico a contarse" y por ello supuestamente ha ordenado la suspensión de todas las elecciones que se deberían celebrar próximamente en el país.



"Los estudiantes de la #UCV queremos renovar nuestra dirigencia. ¡Una sentencia del bufete privado de Maduro no va a poder más que nosotros!", dijo en la misma red social.



El secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba, dijo hoy en su programa "La fuerza es la unión" que se transmite por la emisora privada RCR, que "este Gobierno está tan mal" que es "incapaz" de ganar cualquier elección que enfrente.



"El Gobierno no gana ninguna elección y por eso es que confiscaron el referendo revocatorio el año pasado, por eso es que pospusieron la elección de gobernadores, por eso es que no quieren fijar fecha en elección de alcaldes y por supuesto para ellos hablar de una elección presidencial adelantada", dijo.



Torrealba se refirió así al proceso para revocar al jefe de Estado el año pasado que impulsó la MUD y que fue suspendido después de una decisión de tribunales que llevaron al Poder Electoral a anunciar que esta consulta no podría llevarse a cabo atendiendo al fallo judicial.



Asimismo, hizo mención a las elecciones de gobernadores, que debieron realizarse a fines del año pasado según la Constitución y que fueron postergadas para 2017 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) aunque hasta el día de hoy el organismo estatal no ha anunciado la fecha de esos comicios regionales.



El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, también se pronunció sobre el tema al señalar: "Ni elecciones en Universidades quiere Maduro porque sabe que correrá la misma suerte del país,su contundente derrota! Vergüenza de Tribunal".