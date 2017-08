Datanálisis sostiene que aceptación popular de la gestión de Maduro es de un 17%

EFE

Caracas.- El director de la encuestadora Danatálisis, José Antonio Gil, dijo hoy que la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene 17 % de apoyo popular según los últimos sondeos de esta firma y que 80 % de los consultados evalúa "de forma negativa al gobernante".



"El porcentaje de apoyo a la gestión de Nicolás Maduro es de 17 %", dijo Gil a la emisora privada Unión Radio al indicar que este es un resultado obtenido según los últimos sondeos aunque no informó cuándo se hizo, ni detalles sobre la ficha técnica del estudio.



Estos sondeos indican que 74% "no espera que la solución a los problemas del país venga de la (Asamblea Nacional) Constituyente" que se instaló hace una semana en Venezuela.



Sobre esta Asamblea Constituyente, que fue elegida el pasado 30 de julio, Gil recordó que según los sondeos que hizo Datanálisis antes de estas votaciones se vio que la intención de participación no superaba los 3.400.000 votantes y, según los resultados del Poder Electoral, en estos comicios votaron más de 8 millones de personas.



Las elecciones de la Constituyente fueron calificadas por la oposición como "fraudulentas" y la empresa Smartmatic, encargada de contar los votos en el país, dijo que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron manipulados.



Las declaraciones de Gil surgen un día después de que el jefe de Estado dijera en cadena obligatoria de radio y televisión que el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, había asegurado en una reunión privada que el porcentaje de apoyo a su gestión es de 35 %.