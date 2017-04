"Hay una generación que quiere darle la cara al Gobierno"

Erick Lezama A.

Caracas.- Cuando en 2011 Juan Requesens ganó la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FUC-UCV), su hermana recién llegaba a esa universidad para iniciar la carrera de Ciencias Políticas. Estaba orgullosa de que fuera nada más y nada menos que su hermano quien estuviera en ese cargo, pero, al mismo tiempo, lo veía de lejos y pensaba que semejante responsabilidad –ser representante de miles de estudiantes de la primera universidad del país- era una carga muy grande.

Ahora, seis años después, Rafaela Requesens cursa el noveno semestre y jura que en ese entonces jamás se imaginó cargando con eso a cuestas. Pero sucedió: cambió de parecer, se postuló y -en medio de una polémica elección por la suspensión de comicios estudiantiles por parte del Tribunal Supremo de Justicia- ganó. “Es la primera vez que llegan dos hermanos a la Federación. Él ha sido mi modelo a seguir. Me ha ayudado mucho”.

-¿Cuál es la postura del movimiento estudiantil ante las sentencias emitidas por el TSJ que anulan a la Asamblea Nacional y que le da poderes especiales al presidente de la República?

-El movimiento estudiantil está en desacato porque esas sentencias afectan la democracia y el hilo constitucional.

-¿Qué significa estar en desacato? ¿Qué van a hacer?

-Exhortamos y exigimos la destitución de los magistrados que le siguen el juego al gobierno para seguir hundiendo al país en miseria y seguir violando los derechos y la constitución. Por más que hayan querido rectificar, aquí estamos ante un golpe de Estado. El gobierno quiere jugar a que no pasó nada, a que ya todo se aclaró, que hay separación de poderes, pero no es así, todo está en manos de Nicolás Maduro.

-¿Por qué decidió sumarse a la dirigencia estudiantil y postularse a la presidencia de la FCU-UCV?

-Por la realidad que viven el país y la universidad. Eso fue lo que me impulsó a asumir esto. Me he venido preparando para dale la cara a nuestra comunidad universitaria y al país. La vida te cambia apenas eres electo: ya no eres un estudiante de a pie, eres una figura, tienes que guardar las formas, hay gente que confía en ti. Tienes que mantener la chispa y estar continuamente motivando a los jóvenes. Entendiendo que la Universidad Central es la casa de estudio más antigua, la más importante. A veces me pongo a pensar que es bastante difícil, pero no es imposible si uno al final tiene un equipo que lo respalda.

-¿Las elecciones fueron un ejercicio consciente de rebeldía?

-Sí, fue un tema moral y una responsabilidad que teníamos de cara al país y a la universidad. El Gobierno sistemáticamente se ha encargado de eliminar cualquier elección en el país. Al venezolano le hacía falta ver esa irreverencia de los estudiantes hoy en día. Demostraremos que hay una generación que le quiere dar la cara al Gobierno. No nos importa lo que ellos digan, vamos a luchar por lo que creemos correcto.

La vía política

-Llegas a este cargo en medio de una de las crisis más graves que ha atravesado el país y, obviamente, también la universidad como institución. ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo?

-Hay muchos que se tapan los ojos ante eso que está sucediendo. Ésa es una de las cosas que me motivó, yo quiero hacer las cosas diferentes dentro de la universidad. Siempre estuve tras bastidores. Pero la realidad en la universidad merece a alguien que sienta de corazón lo que sucede, que tome decisiones firmes; aunque haya rechazo o aplausos de un lado o de otro, son cosas que hay que asumir cuando uno se enfrenta a esto. La realidad de la UCV es bastante triste.

-¿A qué decisiones te refieres?

-Las decisiones que uno puede tomar es en pro de fortalecernos como estudiantes. Hay que lograr que los jóvenes entiendan la lucha que uno como dirigente quiere hacer. Si bien hoy hay rechazo a la política, uno tiene que llevar el mensaje de que la política es el arte de servir a la gente, y yo estudiando Ciencias Políticas lo puedo decir con propiedad. Por culpa de unos cuantos dirigentes la gente tiende a pensar que la política es sucia, corrupta y negativa. Pero no, más bien los jóvenes tienen que hacer política y demostrar que ésa es la vía para cambiar el país. Nos toca duro porque como representante estudiantil quizá la gente piense que no soy la más apropiada, por figuras que han venido de antes; también por la apatía en la que está inmersa Venezuela. Ése es el reto y así lo asumimos. No solo en la Universidad sino en el país.

-Dices que la gente está desencantada de los políticos, pero la gente también le reclama a los estudiantes que están dormidos; que el movimiento estudiantil, que históricamente ha sido trascendental para lograr cambios en el país, está desactivado.

-Nos toca muy duro, hay un movimiento estudiantil que está apagado, con unos estudiantes que tienen que ocuparse de cosas que quizá le parecen más importantes, como ir a hacer colas, o ayudar a levantar a una familia que ahora necesita de ellos. Pero es cuestión de organización y de entender que el trabajo tiene que ser en conjunto. Insisto, yo creo que hay una generación que le quiere dar la cara al gobierno. La UCV nos necesita unidos para articular una única línea de acción. Más allá de hablar y hablar, uno debe demostrar las cosas haciendo. Quizá no será hoy ni mañana, pero la confianza se va logrando poco a poco, demostrándole al venezolano que el movimiento estudiantil va a volver a la calle; la calle como un medio y no como un fin. Es decir, no salir por mero capricho. No queremos que se repita lo de 2014. Todo tiene que ser de manera estratégica, de forma organizada.

-¿El movimiento estudiantil se va a articular en torno a qué?

-Para todo lo que hoy afecte los derechos de los venezolanos. Vamos a comenzar por la casa, por nuestra universidad, para poco a poco ir extendiéndonos. Ya fuimos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a exigir seguridad y a exigir respuestas por hechos de violencia que han ocurrido en la UCV. Así vamos a ir creciendo. Con respecto al transporte, el pasaje estudiantil, la crisis alimentaria que hoy embarga a Venezuela, los medicamentos, todo. La universidad es de los estudiantes, pero no nos podemos encerrar en esas cuatro paredes sin dejar de luchar por quienes hoy no pueden alzar las voces, que es la mayoría de los venezolanos.

-¿En qué errores del movimiento estudiantil no quieres caer?

-Yo creo que hubo mucho temor de tomar decisiones. A veces otros dirigentes se mantuvieron neutrales por no quedar mal, o por quedar bien. Eso no puede ser así. Si uno está dando la cara, hay que asumirlo. Además, uno se puede equivocar, como ser humano es normal errar, pero si uno le explica la razón de lucha, quizá las personas puedan entender algún error.

-¿Cuál es tu principal crítica a los políticos?

-Si hablamos de la oposición, creo que hace falta más unión. Si bien no está mal que cada quien tenga aspiraciones de crecimiento personal o político, Venezuela tiene que sentir la unidad de quienes hoy quieren darle la cara al gobierno. Con respecto a quienes están gobernando, muchas críticas. Todo lo están haciendo mal. No puede ser que hablen que en otro país están pasando hambre y no hay medicinas, cuando ésa es la realidad de nuestro país. Gente comiendo de la basura, gente que se muere sin medicamentos; no sé cuántos cuerpos entran diariamente en la morgue de Bello Monte producto de la violencia. Yo creo que tienen que sincerarse y asumir que pusieron al país en lo más profundo. Es muy fácil para ellos lavarse las manos y hacer como que aquí no pasa nada, cuando los mismos que votaron por ellos no confían en su propia revolución.