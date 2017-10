"Los comicios regionales fueron un megafraude masivo y diverso"

Jolguer Rodríguez Costa

Caracas.-

-¿Cómo interpreta el nuevo mapa político del país luego de las regionales?

-Los resultados oficiales anunciados por el CNE no reflejan en lo absoluto la realidad del país. La mayoría de la población adversa al régimen y desea un cambio. El verdadero mapa político del país es que 80% de los venezolanos quieren salir de Maduro y apenas un máximo de 20% lo apoya.

-Luego, ¿hubo fraude o es masoquista el venezolano?

-Hubo fraude masivo y ejecutado de diversas maneras. Fue un megafraude. No todo es un problema de actas. La falta de sustituciones en las candidaturas, las migraciones de última hora, la intimidación y violencia de los colectivos, la agresión contra testigos y los problemas con el horario y funcionamiento de las mesas, entre otras cosas, influyeron sobre el resultado. Todos ellos son elementos de un fraude.

-¿El costo de haber abandonado la calle e ir a elecciones divididos?

-Nadie mató la calle ni declaró su desmovilización. La calle murió de mengua por diversas razones. Además, el 31 de julio amanecimos con una ANC írrita y ante el difícil dilema de participar o no en las regionales. Se optó por participar porque lo contrario era dejarle el campo libre al régimen para que se metiera en el bolsillo los 23 gobernadores sin contienda. No fuimos divididos. En primarias se eligieron 23 candidatos de la Unidad.

-¿Por qué se abstuvo cierta parte de la oposición?

-La abstención fue inducida por el Gobierno a través de las trabas.

-Ante el fraude, ¿por qué ganó Antonio Barreto Sira en Anzoátegui?

-La misma pregunta sirve para los cinco estados de la oposición, donde el arrase fue tal que no les fue posible culminar la estafa. En Anzoátegui los votos para Barreto Sira fueron muchísimos más de los anunciados por el CNE.

-En adelante, ¿prevé una aplanadora oficialista?

-Veo un oficialismo que se perfecciona como régimen autoritario y preveo su caída, porque su modelo es inviable, la crisis inaguantable para los venezolanos y su talante totalitario y comunistoide, inaceptable para la comunidad internacional.

-¿Cómo quedó la oposición?

-Ciertamente golpeada, porque pensamos que los obstáculos podían ser superados y podíamos vencer nuevamente, tal y como ocurrió en diciembre de 2015. Pero lo ocurrido nos obliga a una profunda revisión que va más allá de la estructura de la MUD. Se trata de una revisión de la estrategia, los objetivos y el método. No obstante, lo ocurrido, bien manejado, puede ser decisivo para la salida del régimen.

-¿Se impondrá la ANC?

-Ni se ha impuesto ni se impondrá. Nadie la reconoce salvo el oficialismo y un pequeño grupo de países que son aliados políticos del régimen o beneficiarios de nuestra riqueza petrolera.

-¿Y el TSJ juramentado en la OEA?

-Esos magistrados fueron designados por la AN con total apego a la Constitución. Es un paso importante que hayan logrado reagruparse en el exterior y empiecen a sesionar.

-¿Qué pasó con aquella proposición de la oposición de una enmienda de la Constitución que acortaría el período del mandato de Maduro?

-Esa propuesta tenía como virtud que sólo dependía de la AN y podía aprobarse de manera rápida y expedita. Muchos en la propia oposición la adversaron porque confundieron retroactividad con aplicación inmediata de los efectos temporales de una norma aplicable a un período en curso. Pero al final fue el TSJ quien truncó esta iniciativa después de haber sido aprobada en primera discusión de la AN.

Autocrítica opositora

-¿La responsabilidad de la MUD en que el objetivo de sacar a Maduro este año no se haya cumplido?

-La MUD tiene mucho que autocriticarse y revisarse, pero no perdamos de vista que ha sido el Régimen quien ha impedido que se cumpla la Constitución y se hagan elecciones libres y transparentes. Se robaron el RR de manera burda en 2016, han neutralizado todas las leyes de la AN a través del TSJ, y ahora han perpetrado un fraude electoral sin precedentes, aparte de que convocaron e instalaron una ANC totalmente írrita que pretende fungir de órgano supraconstitucional.

-¿Una autocrítica como MUD?

-Muchas fallas comunicacionales, falta de compromiso de algunos ante iniciativas que fueron aprobadas por consenso y vacilación en la estrategia y acción en momentos decisivos.

-¿Sobrevendrá una crisis de gobernabilidad?

-Ya la vivimos y tenderá a agravarse. La escasez, la inflación y la inseguridad mantienen en estado de angustia a los venezolanos, y la crisis tiende a empeorar, no a mejorar. El régimen luce incapaz de resolverla.

-¿Cuántos golpes de Estado ha dado el oficialismo desde 1992?

-El más claro es el que viene dando contra la AN desde enero de 2016. Pero todos los días viola la Constitución y son muchos los golpes que ha dado. Ahora se intenta desconocer a los gobernadores de oposición por no juramentarse ante la ANC.

-¿Y la oposición?

-La oposición produjo la salida de Chávez del poder en 2002 en medio de una manifestación de calle legítima, lo cual condujo a un vacío de poder ante la ausencia del vicepresidente y la falta de una norma que previera la sucesión presidencial.

-¿Qué fue el 11-A?

-Un episodio de protesta legítima que eyectó a Chávez del poder ante su abuso y arbitrariedad, lo cual produjo un vacío de poder y luego una situación de forcejeo militar entre diversas facciones. Para definir si hubo un golpe habría que establecer con exactitud si Chávez renunció o no. El general Lucas Rincón anunció que lo había hecho.

Reconocimiento legal

-¿Podría la ANC terminar de neutralizar la AN?

-Es lo que intenta, pero nadie la reconoce.

-¿Puede la AN disolver el gobierno de Maduro?

-No puede disolverlo, pero sí debería poder controlarlo.

-¿Qué podrá hacer la AN ante las intromisiones anticonstitucionales del Ejecutivo para neutralizarla?

-Debe seguir cumpliendo sus funciones hasta lograr su pleno reconocimiento. La comunidad internacional puede ayudar mucho en esto. Se impone un relanzamiento de la AN desde su propio seno y tomar la batuta en la lucha por recuperación de la democracia.

-¿Considera al Gobierno como una dictadura?

-Definitivamente lo es, y le acaba de agregar a su prontuario un megafraude a la soberanía popular.

De perfil

Cipriano Heredia nació en Caracas el 11 de junio de 1968. Se graduó de bachiller en 1985 en el Instituto Escuela. Recibió el título de abogado en la UCV en 1992. Obtuvo dos maestrías en la Universidad de Manchester, Inglaterra: una en Economía y Política Internacional y la otra en Ciencias Políticas. Ha sido asistente y asesor legal del Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, coordinador general de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Municipal de Baruta y comisionado especial del Alcalde Metropolitano de Caracas (2009-2010).

Actualmente ejerce como profesor de pregrado y postgrado en la Fa- cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Escribe para varios medios de comunicación. Actualmente es diputado por la Unidad al Consejo Legislativo de Miranda.