Gobierno demandará a Julio Borges por "amenazas" a Goldman

EFE

Caracas.- El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, anunció hoy que el Gobierno demandará al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, por sus declaraciones y "amenazas" contra Goldman Sachs, que esta semana compró bonos de la petrolera estatal PDVSA por 2.800 millones de dólares.



"El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a formular una querella ante las instancias judiciales a partir de sus declaraciones antipátridas", dijo El Aissami durante un encuentro con empresarios en el palacio presidencial de Miraflores que fue transmitido por el canal estatal VTV.



Borges denunció ayer en una entrevista con Efe la compra de bonos soberanos de Goldman Sachs y alertó a esta firma y al resto de la comunidad financiera mundial que esa adquisición de deuda significa "financiar la dictadura" de Nicolás Maduro.



El Aissami, por su parte, consideró "inadmisible" la postura e "infames declaraciones" de Borges que, aseguró, anda "amenazando a todos los inversionistas para que no vengan a Venezuela".



"Esto no lo podemos permitir, cómo un dirigente, cualquiera que fuera su signo ideológico o político, va a declarar que arremete contra un fondo financiero internacional porque haya efectuado operaciones para fortalecer el sistema económico venezolano", sostuvo.



La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, acordó este martes abrir una investigación sobre este tema que, consideró, se trata de un "daño patrimonial a la nación" y un auxilio al Ejecutivo para financiar la "represión" a la actual ola de protestas que ha dejado 60 muertos y un millar de heridos.



Según la Cámara, el Gobierno vendió bonos de la deuda al grupo de inversión con un descuento sobre el valor parcial de 69 %, lo que, considera, "representa un descuento de aproximadamente 30 %".



"El caso de Goldman Sachs es de desfalco, con unos intereses que llegarán a ser del 300 %; es decir, que se está al final jugando con la desesperación de los venezolanos e hipotecando su futuro", explicó Borges en la entrevista con Efe.



Aunque el Gobierno venezolano no ha dado mayores detalles de esta supuesta demanda, El Aissami subrayó que es una decisión tomada.



"Vamos a querellarnos con fuerza porque más temprano que tarde habrá que hacer justicia contra todas esas personas que han promovido la guerra económica contra Venezuela", agregó el vicepresidente.