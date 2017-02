Gobierno luchará contra el narcotráfico tras "agresión imperial"

EFE

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció hoy la creación de una "séptima línea de acción" para luchar contra el "narcotráfico y el paramilitarismo en todas sus expresiones", en medio del lanzamiento oficial de la Gran Misión Justicia Socialista, y luego de la "agresión imperial" de EE.UU.



"Decidí incorporar una séptima línea de acción (...) a la Gran Misión Justicia Socialista y esta línea de acción número siete será la lucha elevada contra el narcotráfico y el paramilitarismo en todas sus expresiones", dijo Maduro a través del canal estatal VTV.



La séptima línea también servirá para "incrementar las operaciones fronterizas, para mantener libre nuestra patria de producción (de droga) y, además, incrementar todas las operaciones terrestre, marítima y aérea contra estas rutas del narcotráfico que vienen de Colombia", continuó.



Esta nueva línea se suma a las ya anunciadas el pasado 17 de enero, cuando se dio a conocer un plan con "seis líneas de acción" para atender la "seguridad ciudadana" del país y al que hoy se oficializa como Gran Misión Justicia Socialista, que estará coordinada por el vicepresidente Tareck El Aissami.



Recordó que entre esos ejes de acción está "la expansión del movimiento por la paz y la vida, el patrullaje efectivo 'Patria Segura'", los cuadrantes de paz, el sistema de protección popular para la paz el SP3, la Operación de Liberación Humanistas del Pueblo (OLHP) y las casas de justicia.



Con motivo" de la "agresión imperialista", "con motivo del crecimiento del narcotráfico en Colombia", es que Maduro dijo que decidió incorporar la séptima línea, "la lucha elevada contra el narcotráfico y el paramilitarismo en todas sus expresiones".



En ese sentido, el jefe de Estado venezolano se refirió nuevamente a las acusaciones de narcotráfico de EE.UU. contra su vicepresidente a quien ratificó su apoyo y dijo que "es víctima de una agresión infame".



El mandatario venezolano recalcó que cuando El Aissami fue ministro de Interior y Justicia (2008-2012) se "iniciaron unas operaciones" en la frontera colombo-venezolana que llevaron a Venezuela a ser "reconocida por la ONU como territorio libre de cultivos ilícitos y procesamiento de droga".



"Sí se pudo y esa política la sostenemos, una batalla terrible contra las mafias que se meten de Colombia a utilizar al territorio venezolano para convertirlo en centro de producción procesamiento de droga. No se lo hemos permitido, no se lo vamos a permitir", dijo.



Según Maduro, Venezuela es "víctima del narcotráfico colombiano".



"No producimos drogas ni consumimos en cantidades como en Europa y Estados Unidos y nos acusan por combatirlo, hay un chanchullo, hay una cosa rara ahí (...) ¿Quién tendrá el poder en la reserva del Tesoro y en la DEA de EE.UU.? ¿La gente que quiere acabar el narcotráfico o no será que lo tiene el narcotráfico?", resaltó.



El presidente Maduro oficializó la misión social en medio de un acto en el que se mostró la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad en el estado Zulia (oeste) y en el que el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), José Castillo García, informó de la incineración de 5.270 kilogramos de droga.



Según Castillo, la droga se encontró en cuatro campamentos cerca de la línea fronteriza con Colombia.