Gobierno tachó de "fascista" a la oposición por aplaudir sanciones de EEUU

Según una nota del ministerio, el texto de la MUD no es un comunicado sino "una petición de guerra contra Venezuela", y "no tiene precedentes en la historia contemporánea de la política" nacional.



"Parece imposible de creer que un sector que hace vida política en la República Bolivariana de Venezuela, se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos, y pida una intervención militar para nuestro país", remacha el texto del ministerio, difundido en Twitter por su titular, Ernesto Villegas.



El Ministerio de Información recriminó a la MUD que pida "que otros países hagan lo mismo que Estados Unidos", y dijo de esta toma de posición de la alianza opositora que es "el más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído".



La MUD manifestó ayer su respaldo a las sanciones a los "violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos" que, según la oposición, gobiernan Venezuela.



"Siempre contarán con nuestro apoyo en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela", explicó la coalición, después de que EE.UU. prohibiera el viernes las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal".



Estas sanciones son las primeras contra el sistema financiero venezolano y prohíben, asimismo, las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el viernes que se abra "un juicio histórico" contra quienes desde la oposición han pedido sanciones económicas contra Venezuela.



Por su parte, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, aseguró dos días después de que Estados Unidos dictara sus sanciones, que Venezuela no puede pagar los medicamentos y alimentos que esperan a ser entregados al Gobierno en la costa del país debido al "bloqueo financiero".



Estados Unidos tomó estas medidas tras instaurar el oficialismo la ANC, un órgano plenipotenciario para refundar el Estado visto por sus detractores como un instrumento para consolidar una dictadura en Venezuela.



La oposición del país caribeño responsabiliza a las políticas del Gobierno de la crisis de escasez y la inflación galopante que sufre el país, y considera a Maduro el "responsable exclusivo" del "aislamiento internacional sin parangón" de Venezuela en la región.