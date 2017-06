Jaua: Constituyente definirá su período de funcionamiento

EFE

Caracas.- El jefe de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Elías Jaua, indicó hoy que será el órgano, una vez conformado, el que defina su período de funcionamiento y las acciones que tomará, pues aseguró que no le corresponde a su delegación esta decisión.



"No nos corresponde a nosotros, como poder constituido, normar a la futura Asamblea Nacional Constituyente. Será ella la que se dé su estatuto definitivo, su período de funcionamiento, sus normas, sus acciones", dijo Jaua en declaraciones a periodistas al ofrecer el balance semanal de la Vicepresidencia del Área Social.



El también ministro de Educación señaló que será la Asamblea Constituyente la que "a través de los actos constituyentes" vaya "tomando decisiones", pues indicó que si el presidente Nicolás Maduro "le pone un límite de tiempo" al órgano, este puede desconocerlo una vez ya instalado.



Asimismo, sugirió que la mayoría de la Asamblea Constituyente también podrá decidir en contra de lo que disponga el jefe de Estado, y señaló que "el presidente ayer exhortó a que hubiese un referéndum popular".



El jefe de Estado convocó a este proceso como una vía de diálogo en el país y presentó el pasado 23 de mayo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases comiciales para la Constituyente.



Este lunes, el chavismo entregó al CNE una propuesta de modificación de las bases electorales de esta Asamblea para solicitar que la Constitución que surja de este órgano sea sometida a referendo aprobatorio.



Por su parte, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha anunciado que el organismo propuso que la elección de los corredactores de la nueva y eventual Carta Magna se celebre el 30 de julio.



Este proceso ha sido criticado y rechazado por la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que califica este proceso como "fraudulento".



La MUD ha dicho que no participará en el proceso, y ha llamado a sus simpatizantes a continuar en las calles luego de más de dos meses de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que se saldan con 65 muertos y un millar de heridos.