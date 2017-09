Maduro aseguró que diálogo no dará libertad a quienes cometieron "crímenes"

"Aquí no va a haber impunidad en la mesa de diálogo. El que cometió crímenes de terrorismo pagará, nadie saldrá en libertad por esa mesa de diálogo si tiene causa con la justicia", dijo el mandatario en una alocución a través de la televisora estatal VTV.



El oficialismo de Venezuela ha calificado de terrorista -entre otros- a quienes, a su juicio, fueron responsables de las más de cien muertes que dejaron a su paso las manifestaciones que sacudieron al país entre abril y julio de este año, y a quienes, afirma, han tramado un golpe de Estado contra Maduro.



Una delegación del Gobierno venezolano y la oposición se reunieron esta semana en República Dominicana como inicio de un nuevo proceso de diálogo, cuyas reuniones seguirán el 27 de septiembre.



La oposición niega que haya un diálogo y califica a las reuniones como "encuentros exploratorios" ya que, afirma, no negociará con el Gobierno hasta que este dé las garantías que le solicitaron para ello.



El diputado y negociador opositor Luis Florido detalló este sábado que entre las condiciones planteadas están las elecciones presidenciales transparentes y democráticas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), con garantes y observación internacional, y con garantías democráticas para quienes sean electos.



También incluye la liberación de "presos políticos" y a los exiliados, la restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN), y la atención a la "emergencia humanitaria que viven los venezolanos".



Pese a que el antichavismo niega el diálogo, Maduro sostuvo que ha habido "decenas" de reuniones entre ambas partes y que la reunión en Santo Domingo es fruto de "meses" de trabajo en reuniones privadas.